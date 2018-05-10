Gümüşdağ: Arda'ya verilen ceza haksızlık!

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'a verilen 16 maçlık cezanın haksız olduğunu ve Tahkim Kurulu'na itiraz edeceklerini açıkladı.

A Spor'a telefonla bağlanan Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'a kulüp olarak ceza vericeklerini söylerken, 16 maçlık cezayı ağır ve acemice bulduğunu dile getirdi.

"ARDA'YA BİZ DE CEZA VERECEĞİZ"

Göksel Gümüşdağ, "Cezaların haberini biraz evvel aldım ve habere istinaden arkadaşlarım çalışıyor. Bilgi sahibi olduğum birkaç konu var. Arda Turan'ın hakeme yaptığı hareket kabul edilebilir değil. Arda'nın yaptığı hareketi başkan olarak doğru bulmuyorum. Ceza açıklandıktan sonra Arda'ya kulüp olarak bir ceza da ben keseceğim." ifadelerini kullandı.

Spor 10 Mayıs 2018 14:54 Arda Turan için kritik saatlerSivasspor- Başakşehir maçında hakemle yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Arda Turan’ın cezası bugün belli oluyor.

TFF'nin verdiği ceza hakkında da konuşan Gümüşdağ şunları söyledi: "Arda Turan'a verilen cezayı değerlendirdiğimizde, kurullardan farklı kişilere göre farklı kararlar çıktığını, kamuoyunda kurulların zor duruma düştüğünü görüyoruz. Bu kararın hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini de ifade ediyorum. Tahkim Kurulu'na da başvuracağız ve acemice verilen bu cezaya itiraz edeceğiz.

"ARDA OLDUĞU İÇİN 16 MAÇ CEZA VERİLDİ"

Engin Baytar, Cüneyt Çakır'ın boğazını sıktı 8-9 maç ceza aldı. Mossoro 2 sarı karttan kırmızı görüyor, 1 maç ceza alması gerekirken, 5 maç ceza alıyor. Mossoro zaten Türkçe bilmiyor, küfredemez. Hakemi itme hakkınız yok ama sadece Arda Turan olduğu için 16 maç ceza olmaz. Böyle olursa birçok oyuncuyu futboldan soğuturuz, yöneticileri de futboldan soğuturuz. Arda Turan'a 6-8 maç cezası verilmesi lazımdı."

Kaynak: AA