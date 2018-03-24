Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Yatırımcıları Uyardı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son günlerde göreceli olarak özellikle döviz piyasasında bir takım hareketlenmeler olduğunu belirterek, "Ama ben buradan bir kez daha uyarmak istiyorum yatırımcıları. Sakin olmaları gerekir. Bu gerçekten geçici bir takım zorlamalarla oluşturulmaya çalışılan fiyatlar.Çok yakın bir zamanda tekrardan eski seviyelerine döneceğini, normal piyasa şartları içerisine döneceğini de görüyoruz." dedi.

Bakan Tüfenkci, Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen "Siyaset Okulu" programındaki konuşmasında "Milletle beraber yürüyerek siyaset yapılabileceğini " söyledi.

Siyasetin insan odaklı olması gerektiğini vurgulayan Tüfenkci, "Bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızı her yeni güne daha mutlu başlayabilsin diye siyaset yapılıyor. Bu cennet vatan daha gelişsin, daha çok üretsin, dünyada daha çok söz sahibi olsun, dünyada Türk girişimcisi, Türk insanı daha fazla rekabet edebilsin, arkasında Türk milletinin ve Türk devletinin gücünü hissetsin diye siyaset yapılıyor. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bizler 15 yıldır bu heyecanla ve bu amaç doğrultusunda siyaset yapmaya çalışıyoruz.

Milletle beraber yürümek, halktan başka irade tanımamak ve bu amaç doğrultusunda çalışmak önemli. Bu noktada baktığımız zaman, milletle siyaset yaparken milletle bütünleşebilmek, siyasetin istikametini milletin çizebilmesi ve milletin çizdiği rota üzerine yürüyebilmek siyasette başarıyı getiriyor. Eğer siz siyasette milletten koparsanız temsil ettiğiniz kitleden, daha doğrusu Türk milletinin ana omurgasından koparsanız, çok uzun soluklu siyaset yapmanız da geçmişteki siyaset tecrübelerinden edindiğimize göre çok mümkün değil." diye konuştu.

Tüfenkci, siyasetteki istikrarın ekonomiyle de ilişkili olduğunu vurgulayarak, ekonomide temel kavramın istikrar olduğunu belirtti.

Ekonomik istikrarı sağlamak için ülkenin güvenliğinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, "Bu güvenliği sağlama noktasında devletin, hükümetin gerekli tedbirleri alması önemli. Bu noktada terörle mücadeleyi önemsiyoruz ve terörle mücadele noktasında ülkemizde yaşayan insanların güvenliğini sağlama noktasında azami titizlik gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşlarını kastederek: "Hiçbirisinin öngörüleri tutmadı" dedi.

Bakan Tüfenkci, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin güçlü liderlik, güçlü siyaset, milletle bütünleşme ve milletin demokrasiye, hukuka ve vatanına sahip çıkması sayesinde önlendiğini söyledi. Toplumun ülke politikalarını askerlerin değil, milletin çizmesini istediğini vurgulayan Tüfenkci, milletle bütünleşildiğinde yatırım iştahının arttığını, yabancı sermayeden istirarlı ülkelere yatırım geldiğini ifade etti.

Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kredi derecelendirme kuruluşları var. Bunların sayıları çok sınırlı. Onlar da kendi açısından, ülkeleri kurumları, şirketleri kredibilite açısından sınıflandırıyorlar. Baktığımız zaman Türkiye’nin kredi derecelendirme kuruluşlarındaki not ortalamasıyla, ülke gerçekleri arasında çok farklı pozisyonlar, uçurumlar olduğunu görüyoruz. Son yıllarda özellikle 15 Temmuz darbe girişiminde sonra Türkiye’nin notunu düşürme açısından bir çok kredi derecelendirme kuruluşu adeta yarış içerisine girdi.

2017’de büyüme tahminleri yaptılar. Bu kredi derecelendirme kuruluşları, hatta Dünya Bankası, IMF; hiçbirisinin 2017 öngörülerinin büyüme rakamları noktasında tutmadığını gördük. 2017 yılı içeresinde büyüme rakamlarını revize etmek zorunda kaldılar. Niye? Çünkü onlar bizim almış olduğumuz tedbir ve teşvikleri fark edemediler, önemsemediler. Ama devreye soktuğumuz Kredi Garanti Fonu (KGF) da dahil olmak üzere ihracata verdiğimiz destekler dahil olmak üzere, özellikle üretime, yatırımcıya verdiğimiz desteklerle beraber gerçekten Türkiye’ye 2017’de yüzde 5’in üzerinde büyüdü, üçüncü çeyrekte 11,1. inşallah dördüncü çeyrek ve yıl sonu büyüme rakamları da yüzde 7,5'in üzerinde olacak."

"Türkiye büyümeye devam edecek"

Tüfenkci, Türkiye’nin 2018'e de çok güçlü bir şekilde girdiğini belirterek, ihracattaki büyüme trendinin artarak devam ettiğini söyledi.

Üretim kapasitesini yüzde 80’leri aştığını bildiren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Bu tam kapasite çalışıyor demektir. Bu yeni yatırımların ihtiyacının, iştahının artığını görüyoruz. Tüketici güven endekslerine baktığımız da bu anlamda da beklentiler, perakende sektörüne baktığımızda da bütünüyle 2018 için olumlu sinyaller alıyoruz. Yine dünyayı şaşırtacak şekilde Türkiye büyümeye devam edecek.

Son günler de göreceli olarak özellikle döviz piyasasında bir takım hareketlenmeler var. Ama ben buradan bir kez daha uyarmak istiyorum yatırımcıları. Sakin olmaları gerekir. Bu gerçekten geçici bir takım zorlamalarla oluşturulmaya çalışılan fiyatlar. Çok yakın bir zamanda tekrardan eski seviyelerine döneceğini, normal piyasa şartları içerisine döneceğini de görüyoruz. Sakin sakin gitmek lazım, temkinli gitmek lazım. Allah’a hamdolsun Afrin operasyonu başarılı bir şekilde neticelendi sayılır. Şimdi saha emniyeti, güvenliği ve bundan sonra yapılacak işleri de yaptıktan sonra Afrin’i Afrinlilere bırakacağız. Sınırlarımızdaki güvenliğin bir bölümünü sağlamış olacağız."

Program kapsamında Bakan Tüfenkci’nin 3D tarama sistemiyle vücut taraması da yapıldı.