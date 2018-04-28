Gül'ün açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklamasını yorumladı.

Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklamasını yorumlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Sayın Gül'ün açıklamaları son derece değerli ve önemli. Gül açıklamalarıyla Türkiye'de içinde olduğumuz sorunların çözümüne talip olduğunu da ifade etti" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün aday olmayacağına yönelik açıklamasını değerlendirdi.

NTV'ye konuşan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

Gündem 28 Nisan 2018 13:17 Abdullah Gül'den kritik açıklamalar: "Aday değilim"11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül muhtemel cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Sayın Gül'ün açıklamaları son derece değerli ve önemli. Adaletin ne kadar önemli olduğunu kuvvetler ayrılığı ilkesine vurgu yaparak belirledi. İktidar kanadının tepki göstermesi doğal. Bunların olmadığı süreci yaşıyoruz. Sayın Gül açıklamalarıyla Türkiye'de içinde olduğumuz sorunların çözümüne talip olduğunu da ifade etti. Farklı siyasal görüşlerde olsak bile Türkiye'nin menfaatleri için bir araya gelip tutarlı politika oluşturacağız. Önce demokrasi ittifakını sağlayalım ondan sonrası daha kolay olacak

Kaynak: NTV