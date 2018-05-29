GTA 6 ne zaman çıkacak? Tahmini sistem gereksinimleri belli oldu mu?

GTA 6 ne zaman çıkacak sorusu GTA severler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki GTA 6 tahmini sistem gereksinimleri belli oldu mu? Detaylar Ajanshaber.com'da.

GTA serileri dünyanın birçok yerinde milyonlarca kişi tarafından oynanan bir oyundur. GTA serisi yıllar boyunca herkesin büyük beğenisini çekerek büyük başarılar elde etti. Son olarak 2013 yılında çıkan GTA 5 ilk gün içerisinde 1 milyar dolar hasılat elde ederek rekor kırmayı başardı. İnsanlar şimdi serinin yeni oyununu merak etmeye başladı. Oyun severler tarafından sorulan soruların başında GTA 6 ne zaman çıkacak sorusu yer aldı. Oyun meraklıları bu soruya internetten yanıt bulmaya çalışıyor. Merak edilen bir diğer soru ise GTA 6 tahmini sistem gereksinimleri belli oldu mu? GTA'nın yeni serisi hakkında internette bir sürü söylenti yer alıyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

En başarılı açık dünya temalı oyun olan GTA dünyada milyonlarca insan tarafından beğeniyle oynanıyor. İnsanlar şimdi bu oyunun yeni serisi GTA 6'nın ne zaman çıkacağını merak ediyor. Oyunun yapımcı firması konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmasa da oyunu sevenler merakla konuyu takip ediyor. GTA 6'nın çıkış tarihi konusunda internette birçok söylenti yer alıyor. Bilgiler arasında çıkış tarihinin 2019 sonu veya 2020'nin başları olacağı ön görülüyor.



GTA 6 NEREDE GEÇECEK?

İnternette dolaşan bilgilere göre Rockstar Games, GTA 6'da bir ilke daha imza atabilir. GTA serisi şuana kadar hep ABD geçiyor. Ancak GTA 6'nın Tokyo'da geçeceği yönünde bazı söylentiler bulunuyor. Bu söylentilerin temelinde 2000'li yılların başında GTA: Tokyo isimli bir oyunun son anda iptal edilmesi yatıyor. Bu iptal edilen oyunun son teknoloji ile güncellenmiş halini GTA 6 olarak görebilme ihtimalimiz bulunuyor.





GTA 6 YAPIM AŞAMASINDA

GTA 6 hala yapım aşamasında olabilir. Oyunun muhtemelen seslendirme sanatçısı tarafından geçtiğimiz aylarda sızdırılan bilgi de bu tahmini destekliyor. Geçtiğimiz aylarda oyunun seslendirme sanatçısı olması beklenen Tim Neff'in, paylaştığı CV'de GTA 6 için mo-cap çalışmalarına katıldığı yazıyordu. Sanatçı daha sonra bu bilginin yalan olduğunu söylemişti.

GTA 6 TAHMİNİ SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

GTA 6'nın tahmini sistem gereksinimlerinin aşağıdaki şekilde olacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Minimum Sistem Gereksinimleri



Sistem: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2*

İşlemci: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs) / AMD Phenom 9850 Quad-Core Processor (4 CPUs) @ 2.5GHz

RAM: 4GB

Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)

HDD: 65GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri



Sistem: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPUs) / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPUs)

RAM: 8GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB

HDD: 65GB

Kaynak: AjansHaber