G.Saray'da ayrılık! 'Sen Dursun'un adamısın'

Galatasaray'da geçtiğimiz ay Cenk Ergün ve Ali Öğüdücü ile yolların ayrılmasının ardından Medya ve İletişim Koordinatörü olarak görev yapan Murat Bereket'in de görevine son verildi.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in göreve geldiği günden bu yana, "Benim fotoğraflarımı neden resmi siteye koymuyorsun" diyerek defalarca kez birçok kişinin içerisinde "Sen Dursun Özbek'in adamısın" ifadesi kullandığı Murat Bereket ile bugün yollar ayrıldı.

2 haftadır pasifize edilen, Galatasaray medyası ve camiası içinde sevilen, aynı zamanda genel kurul üyesi Murat Bereket'in kulüpten çıkışını ise bizzat başkan Cengiz'in istediği öğrenildi.



Galatasaray'dan Murat Bereket açıklaması:

Sarı kırmızılı yönetim ayrılığı akşam saatlerinde resmi site aracılığıyla doğruladı. İşte o sözler:

"Galatasaray Spor Kulübü'nde, genel olarak yaşama geçirmeye çalıştığımız çağdaş, dinamik süreçler paralelinde, bazı profesyonel arkadaşlarımızla ilgili düzenlemelere gidilmektedir.

Bu yapısal düzenlemeler doğrultusunda, Medya Profesyonel çalışanımız Sn Murat Bereket ile yollarımızı ayırma gereği doğmuştur. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Galatasaray Spor Kulübü





