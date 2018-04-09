G.Saray Warda'nın peşinde

Rodrigues'i sezon sonunda Premier Lig takımlarına satmayı planlayan Galatasaray yönetimi, oyuncunun yerine alınacak ismi belirledi.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray yöneimi, PAOK forması giyen Amr Warda'yı gündemine aldı.

11 GOL 5 ASİST

Yunan ekibi, bu sezon Atromitos'a kiraladığı ve 11 gol-5 asistle harikalar yaratan Warda'nın bonservis bedelini 3 milyon euro olarak belirledi.

RODRİGUES'İN ALTERNATİFİ

PAOK'tan Garry Rodrigues'i transfer eden sarı-kırmızılılar, Rodrigues'in alternatifi olarak görülen Warda'yı sezon sonuna kadar takip edecek.

VALENCİA DA İSTİYOR

24 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu ile Galatasaray'ın dışında İspanyol ekibi Valencia yakından ilgileniyor.

Kaynak: Ajanslar