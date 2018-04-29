GS-BJK maçı ilk 11'leri belli oldu!

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

Şampiyonluk düğümünün çözüleceği maç...

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kazanan takımın şampiyonluk yolunda büyük bir adım atacağı maç Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

beIN Sports'tan yayınlanacak olan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Spor 29 Nisan 2018 18:20 Galatasaray - Beşiktaş maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE Süper Ligin 31. haftasında herkesin merakla beklediği Beşiktaş-Galatasaray maçı başlamak üzre. Bakalım bu büyük derbiyiy kazanan kim olacak? Galatasaray - Beşiktaş maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera; Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis



Beşiktaş: (Muhtemel) Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Medel, Atiba

Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

TEK CEZALI SERDAR

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Serdar Aziz maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte, Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan Gümüş kart görmeleri durumunda, ligin 32. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında görev alamayacak.

Beşiktaş'ta ise Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören ve bir maç cezası nedeniyle Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev alamayan Pepe, derbide forma giyebilecek.

İki takım arasındaki ilk maçı Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

Kaynak: Ajanslar