Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

TSK, 18 Nisan 2018 tarihinde Diyarbakır/Kulp bölgesinde icra edilen hava harekâtında etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin gri listede yer alan Rezzan Hezah kod adlı Mehmet Şirin Çakır olduğu tespit edildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nin gri kategorisinde yer alan Rezzan Hezah kod adlı Mehmet Şirin Çakır olduğu tespit edildiğini bildirdi.

TSK, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada 18 Nisan'da yapılan Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütüne yapılan hava destekli operasyonda Rezzan Hezah kod adlı Mehmet Şirin Çakır olduğu tespit edildiğini açıkladı.

Kaynak: Ajanslar