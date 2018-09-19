Gri listede aranan kadın terörist öldürüldü

Bingöl'de düzenlenen operasyonda öldürülen teröristlerden birinin gri listedeki Delila Çiye kod adlı Ceylan Buğan olduğu ortaya çıktı.

Bingöl'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin İçişleri Bakanlığınca 300 bin TL ödüllü Gri Listede aranan Delila Çiye kod adlı Ceylan Buğan olduğu ortaya çıktı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KADIN YAPILANMASINA DARBE

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, son dönemde gerçekleştirilen operasyonlar bölücü terör örgütünün sözde kadın yapılanmasına darbe vurdu.

Örgütün kadın yapılanmasındaki çöküş 2 Kasım 2017'de Şırnak Bestler Dereler bölgesine düzenlenen operasyonda Hülya Eroğlu'nun etkisiz hale getirilmesiyle başladı.

Sözde PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi üyesi "Delal Amed" kod adlı Eroğlu, kırmızı listede olup yurt içinde bulunan tek kadın teröristti. Örgütün kadın yapılanması olan YJA Star'ın başındaki Hülya Eroğlu, çok sayıda güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumluydu.

Hülya Eroğlu'nun etkisiz hale getirilmesiyle başlayan silahlı sözde kadın kollarındaki dağılma süreci TSK'nın bölgede aralıksız yürüttüğü operasyonlarla daha da hız kazandı. Son 3 ayda 2 kadın terörist yakalandı, 14 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

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Etkisiz hale getirilen kadın teröristlerden "Delila Çiya" kod adlı Ceylan Buğan gri listede, "Hakkı Şiyar" kod adlı Deniz Yüksel yeşil listede, "Silvan Jinda" kod adlı Pınar Yıldırım da turuncu listede yer alıyordu.

Kaynak: Ajanslar