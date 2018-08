Grammy ödüllü Alicia Keys 'Halkalı Şeker' türküsü eşliğinde yüzdü!

15 Grammy ödüllü Alicia Keys Kanyonda tekne turu yapan Keys, bir yandan yüzerken bir yandan da "Halkalı Şeker" türküsüyle keyif yaptığı anları 13 milyon takipçisiyle paylaştı.

15 Grammy ödüllü Alicia Keys, tatilin tadını çıkarıyor.

TÜRKÜ EŞLİĞİNDE DENİZ KEYFİ



ALİCİA KEYS KİMDİR?

Amerikalı şarkıcı, piyanist, müzisyen. Gerçek adı Alicia J. Augello-Cook'tur. Albümleri dünya çapında 41 milyon satarak rekor kırmış olan sanatçı 9 kezGrammy Awards, 11 kez Billboard Music Awards ve 3 kez American Music Awards'un sahibi olmuştur. Yardım konserlerinin daimi yüzü ve aynı zamanda bir filantropist olan şarkıcı HIV virüsüne karşı savaşan ve çocukların korunmasına yönelik olarak çalışmalarda bulunan Keep a Child Alive isimli grubun aktif üyesidir. Bu konuda sık sık Afrika'daki ülkeleri ziyaret eden Keys, 2006'dakiDünya Aids Günü'nde Peter Gabriel ve Kate Bush'un birlikte seslendirdikleri "Don't Give Up" isimli şarkıyı U2 grubunun vokali Bono'yla birlikte yeniden yorumlamıştır.

25 Ocak 1980'de İskoç ve İtalyan asıllı oyuncuTeresa "Terri" Augello ve Jamaikalı uçuş görevlisiCraig Cook'un tek kızı olarak New York'ta dünyaya geldi. 42. Cadde'de büyüyen Keys, oturdukları yer hakkında şunları söylüyordu:Hoş bir yerdi ama 42. Cadde bir cennet değildi. Fahişeler, kadın satıcıları, uyuşturucu...

Küçük yaşta anne babası boşandığı için bu zor durumun üstesinden gelmek için annesinin teşvikiyle müzikle ilgilenmeye başlayan şarkıcı, 7 yaşında piyano çalmaya başladı. 1985 senesinde katıldığı bir grupla "The Cosby Show" adlı televizyon programına çıkan Keys, Profesyonel Uygulamalı Sanatlar Lisesi'ne devam ediyordu. Mozart, Beethoven ve Chopin gibi klasik müzik sanatçılarının parçalarını çalıyordu ve vokalist olarak kendini yetiştirmek için de Conrad Robinson'la çalışıyordu. New York'taki Professional Performing Arts School'dan yüksek dereceyle mezun olduktan sonra Columbia Üniversitesi'ne kabul edilen Keys, müzik alanında kariyer yapmak istediği için eğitimine son verdi. Bu arada Conrad Robinson onu erkek kardeşi Jeff'le tanıştırdı ve birlikte doğru plak şirketini bulmak üzere çalışmaya başladılar.Sonunda Columbia Records'a bağlı Jermaine Dupri'nin plak şirketi So So Def ile bir demo için anlaşan müzisyen, 1997'de vizyona giren "Men In Black" adlı filmin soundtrack'i için "Dah Dee Dah (Sexy Thing)" adlı parçayı hazırladı. Ancak daha sonra Dupri ile olan anlaşmasını sonlandırdı ve prodüktör Clive Davis'in şirketi Arista Records'a geçti. Keys, Arista Records'la kısa vadeli çalışıp hemen ardından J-Records ile kontrat yaptı. "Shaft" ve "Dr. Dolittle 2" filmlerinin soundtrack'lerinde yer alan "Rock Wit U" ve "Rear View Mirror" adlı şarkıları seslendiren müzisyen, sonunda ilk albümünü dinleyiciyle buluşturma fırsatı buldu: "Songs In A Minor". Klasik müzik etkilerinin fazlasıyla görüldüğü albüm, 70'lerin soul müziğinden de temalar içeriyordu. Tüm bunları hip hopla harmanlayıp bir füzyon yaratan şarkıcı, ilk albümüyle büyük ilgi gördü. Amerika listelerinde uzun süre zirvede kaldı ve İngiltere listelerinde ise 6 numara oldu. Prince'in "How Come You Don't Call Me" şarkısının yeni yorumunun yanı sıra "Fallin'", "A Woman's Worth" ve "Girlfriend" adlı 45'likleri single olarak yayınladı.

2001 yılında MTV Video Müzik Ödülleri'nce "En İyi Yeni Sanatçı" ödülüne layık görülmesinin hemen ardından 2002'de 5 dalda Grammy'nin sahibi oldu. İlk albümün başarısı uzun bir zaman dilimine yayıldı ve Keys, albümdeki şarkılarının farklı versiyonlarının bulunduğu "Remixed & Unplugged In A Minor" adlı çalışmayı hayranlarıyla buluşturdu. Aynı yıl Christina Aguilera'nın "Stripped" adlı albümünde yer alan "Impossible" isimli şarkıyı yeniden düzenleyen Keys, Aguilera'yla düet de yaptı.

2003'te sanatçının ikinci stüdyo albümü "The Diary Of Alicia Keys" müzik marketlerdeki yerini aldı. Albümün prodüksiyonu için Kanye West ve Timbalandgibi isimlerle çalışan müzisyen, yeni albümüyle yine büyük bir başarı yakaladı ve "You Don't Know My Name", "If I Ain't Got You", "Diary" ve "Karma" adlı şarkıları single olarak piyasaya sürdü. Ticari anlamda da büyük başarı yakalayan albüm 4 kez platin plak aldı. 2005 Grammy'lerinde ise tam 3 daldaki ödülün sahibi oldu. Keys 2004'te ayrıca Usher'ın "Confessions" adlı albümünde yer alan "My Boo" isimli şarkıda müzisyene eşlik ettti. Bu düet yine 2005'te "En İyi R&B Vokal Düet Performansı" dalında ona Grammy kazandırdı.

Ödüller ve başarılarla dolu geçen 2005 yılında ayrıca Brooklyn Müzik Akademisi'nde bir unplugged konser gerçekleştiren müzisyen, bu performans kaydını albüm olarak yayınladı. Eski şarkılarını farklı bir müzikal yorumla seslendirdiği bu konserinde ayrıca The Rolling Stones'un "Wild Horses" parçasını Maroon 5 vokalisti Adam Levine ile birlikte söyledi. Keys, Common,Mos Def ve Damian Marley'in de katıldığı performansında "Stolen Moments" ve "Unbreakable" adlı iki yeni şarkısını da seslendirdi. Albüm kısa sürede Amerika listelerinde üst sıralara yerleşti ve "Unbreakable" ve "Every Little Bit Hurts" isimli single'lar büyük başarı kazandı.

2007'de Timbaland, John Mayer, Marsha Ambrosius ve Linda Perry gibi müzisyenlerle çalıştığı üçüncü stüdyo albümü "As I Am"i yayınlayan müzisyen,New Jersey'deki Live Earth konserlerinde sahneye çıkarak Keith Urban ile The Rolling Stones'un "Gimme Shelter" adlı şarkısında düet yaptı. As I Am'den çıkan ilk single No One ise müzik otoriteleri ve dinleyiciler tarafından oldukça beğenildi.

Sanatçı aynı yıı ilk sinema deneyimi olan "Smokin' Aces" filmi için kamera karşısına geçti. Hemen ardındansa "The Nanny Diaries" geldi ve son olarak2008 yılı itibariyle Halle Berry ile birlikte başrollerini paylaştıkları "Composition In Black And White" adlı filmde rol aldı.

Kaynak: Ajanslar