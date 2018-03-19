Gramı 4 Milyon Dolar Olan Kaliforniyum Nedir ?

Ankara'da yapılan operasyonla ele geçirilen ve gramı 4 milyon dolar olan Kaliforniyum nedir ?

Ankara'da düzenlenen bir operasyonda, nükleer reaktörlerde kullanılan 1.4 kilogramlık kaliforniyum ele geçirildi. Yapılan operasyon sonrasında gözaltına alınan 4 kişinin, piyasa değeri 5.5 milyar dolar olan kaliforniyum maddesini 72 milyon dolara yurtdışına satmaya çalıştığı öğrenildi. Peki gramı 4 milyon dolar olan Kaliforniyum nedir ?

Kaliforniyum doğada bulunmayan bir element olup uranyumdan sonraki en büyük atom numarasına sahip elementti. En tehlikeli elementler arasında yer alan Kaliforniyum, radyoaktivite içerir.

Element, keşfedildiği Kaliforniya Üniversitesi ve Kaliforniya eyaletinin onuruna bu şekilde isimlendirildi. Kaliforniyum, yüksek atom ağırlığına sahip elementler arasında, aynştaynyumun ardından çıplak gözle görülebilecek miktarı üretilebilen ikinci elementtir.

Dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan kaliforniyumun gramı 4 milyon dolar. Kaliforniyum nükleer reaktörlerde ateşleyici, nötron kaynağı olarak kullanılmaktadır.



Yüksek Radyoaktivite İçeriyor





Kaliforniyum elementi bir toksiktir ve yüksek radyoaktivite içerir. Kaliforniyum’un insan vücudunada inanılmaz etkileri vardır. Bu elemet kemiklerde birikerek dokulara ciddi zararlar verebilir. Kaliforniyum ayrıca kandaki alyuvarların oluşumunu engeller veya yapılarını bozar. Kaliforniyumun son derece radyoaktif, en tehlikeli ve en zararlı izotopu ise yüksek oranda nötron yayma özelliği bulunan Cf-252’dir

ABD Ve Rusya’da Üretiliyor





Uranyumdan sonra en büyük atom atom numarasına sahip olan Kaliforniyum, ABD’de Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’nda ve Rusya’da da Atom Reaktörleri Araştırma Enstitüsü’nde üretilmektedir.

