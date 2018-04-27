Göztepespor gol oldu yağdı

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Göztepe, sahasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 yendi.

11. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Gouffran'ın ceza alanına ortasında sağ çaprazda topla buluşan Halil Akbunar'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Rybka'dan döndü. Topu iyi takip eden Ngando, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

23. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Ergin Keleş'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

26. dakikada sol kanattan yapılan ortada Gouffran'ın kaleye göndermek istediği topu Tayyib Talha Sanuç yerinde bir müdahaleyle uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Poko'nun ara pasında topla buluşan Ngando, takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada Göztepe ceza alanına giren Hakan Aslantaş'ın şutunda, kaleci Beto direk dibinden topu çıkardı.

58. dakikada Kardemir Karabükspor savunmasından seken top, Halil Akbunar'ın önünde kaldı. Halil'in şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

64. dakikada Göztepe üçüncü golünü buldu. Muhammed Enes Durmuş'un şutunda direkten dönen top, Ghilas'ın önünde kaldı. Ghilas da topu boş kaleye gönderdi: 3-0

75. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta gitti.

76. dakikada Alican Karadağ'ın sert şutunda, kaleci Beto parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

77. dakikada Göztepe farkı 4'e çıkardı. Demba Ba'nın içeriye çevirdiği topla buluşan Ghilas, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-0

80. dakikada Göztepe skoru 5-0'a getirdi. Castro'nun pasında topla buluşan Demba Ba, takımının beşinci golünü attı.

Göztepe, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

Öte yandan Göztepeli bazı taraftarlar, oyuna sonradan dahil olan Demba Ba'yı topla her buluşmasında ıslıkladı. Karşılaşmayı tribünden takip eden Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, golcü oyuncuyu ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi.