Göztepe'nin gözü Rodallega'da!

Demba Ba'nın sözleşmesinin sona ermesinin ardından iyi bir forvet transfer etmek isteyen Göztepe, Rodallega'yı kısa süre içerisinde kadrosuna katmayı planlıyor.

Golcüsü Demba Ba'nın takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışlarına başlayan Göztepe, Trabzonspor'la yol ayrımına gelen Rodallega'yla söz kesti.

TRANSFER KISA SÜREDE RESMİYET KAZANACAK

Kolombiyalı forvetin ailesini haftalar önce İzmir'e taşıdığı ve transferin en kısa sürede resmiyet kazanacağı bildirildi.

Ekonomik olarak zor bir dönem geçiren Trabzonspor'un 2019 yılına kadar mukavelesi olan Rodallega'yı elde çıkarmak istediği, bu yüzden Göztepe'nin transferde zorluk yaşamayacağı dile getirildi.

1.5 SEZONDUR TRABZONSPOR'DA

Türkiye'deki kariyerine Teleset Mobilya Akhisarspor'da başlayan 32 yaşındaki Rodallega, Ege temsilcisinde gösterdiği performansla oldukça dikkat çekti. Yeşil-siyahlılarda 2015-16 sezonunda forma giymeye başlayan tecrübeli golcü, ilk senesinde 34 maçta 19 gol attı.

Ertesi sezon da ilk yarıda Akhisarspor'da top koşturan Kolombiyalı, devre arasında Trabzonspor'a imza attı. Rodallega, 1.5 sezonda 43 resmi maçta bordo-mavili formayı giyip 19 kez fileleri havalandırdı.