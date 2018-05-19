"Göztepe gol attı" şakası Kadıköy'ü gerdi!

Fenerbahçe-Konyaspor maçı sırasında tribünde yer alan bir taraftar, "Göztepe gol attı!" şeklinde şaka yapınca diğer taraftarlar tarafından tartaklandı.

Spor Toto Süper Lig'de son hafta heyecanı Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda istenmeyen bir olaya neden oldu.

Atiker Konyaspor karşılaşmasında 2-0 öne geçen Fenerbahçe tribünlerinde kulaklar Başakşehir ve İzmir'deydi. Başakşehir-Kasımpaşa maçındaki 2-2'lik skor işine yarayan Fenerbahçe'de taraftarlar, Göztepe'den gelecek bir gol haberini beklemeye başladı. Telefonlarından sürekli Göztepe-Galatasaray maçının skoruna bakan ve stresli dakikalar yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar, bir kişinin yaptığı şaka sonrası gergin dakikalar yaşadı.

Spor 19 Mayıs 2018 19:08 Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! 4 maçta canlı skorSpor Toto Süper Ligi 2017-2018 sezonunun şampiyonu, bu akşam oynanan maçların ardından belli oluyor. Lider Galatasaray, ipi göğüslemeye en yakın aday olarak gözüküyor.



Tribündeki bir taraftar, "Göztepe gol attı" deyince eller bir kez daha telefonlara gitti. Göztepe-Galatasaray maçında skorun 0-0 olduğu ve gol olmadığı anlaşılınca şakayı yapan taraftar, tribünlerdeki diğer taraftarlar tarafından tartaklandı.

Duruma, Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun güvenlik görevlileri müdahale etti.

Kaynak: Ajanslar