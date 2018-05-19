Göztepe - Galatasaray maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe - Galatasaray maçı canlı izle aratması spor severler tarafından yapılıyor. Canlı maç izle ilgili tüm her şey Ajanshaber.com'da.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, lider Galatasaray'ı evinde ağırlıyor. Galatasaray, Göztepe maçında 1 puan aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. İki takım arasında kıyasıya mücadele sürerken Göztepe - Galatasaray maçı canlı izle aratmasını sıkça yapıyor. Galatasaray maçtan bir puan alması durumunda 21. şampiyonluğunu almış olacak. Sofianne Feghouli'nin kart cezası bittiğinden Göztepe maçında yer alabiliyor. Bornova Stadı'nda başlayan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray şampiyonluk için son virajda Göztepe ile karşılaşıyor. Galatasaray Göztepe deplasmanında şampiyonluk maçına çıkıyor. Fatih Terim yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray Göztepe karşısında 1 puan alırsa 21. şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray'da cezası biten Sofianne Feghouli Göztepe maçında forma giyebilecek. Serdar Aziz'in de sakatlığı geçti Maicon'un yerine Fatih Terim'in Serdar'ı oynatması bekleniyor.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bornova Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. İki takımın karşılaşması beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Ligin son haftasına en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’in 3 puan önünde 72 puanla lider giren Galatasaray, büyük avantaj sahibi. Sarı-kırmızılı ekibin Göztepe deplasmanından çıkaracağı 1 puan, şampiyonluk için yeterli olurken, İzmir’de yaşayacağı olası mağlubiyet ise Atiker Konyaspor’u ağırlayacak Fenerbahçe ve Kasımpaşa’yı konuk edecek Medipol Başakşehir’in alacağı sonuçlara göre sıralamayı değiştirebilecek. Öte yandan, tarihindeki 21. şampiyonluğuna ulaşmaya oldukça yakın olan Galatasaray ise son haftasına lider girdiği tüm sezonlarda ipi göğüsleyen taraf oldu.





GÖZTEPE'DE 5 EKSİK

Göztepe’de cezalı oyuncular Halil Akbunar ve Andre Poko’nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Sabri Sarıoğlu, Kadu ve Kerem Atakan Kesgin yarın forma giyemeyecek.



GÖZTEPE VE GALATASARAY 52. RANDEVUDA

Lider Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig’de yarın 52. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 51 maçtan 27’sini Galatasaray, 11’ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray’ın, Göztepe’ye 77-36 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.

İZMİR'DE 15 YIL SONRA İLK KARŞILAŞMA

Beraberlik halinde bile şampiyonluğa ulaşacak Galatasaray, Göztepe ile İzmir’de 15 yıl sonra karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında İzmir’deki son lig maçı, Göztepe’nin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda yapıldı. İzmir Atatürk Stadı’nda 18 Nisan 2003 tarihinde oynanan müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı. Öte yandan iki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İzmir’de 26. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray’ın galibiyetlerde 12-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir’de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 36, Göztepe ise 22 gol attı.

GÖZTEPE - GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'LER...

Göztepe: Beto, Tayfur, Kosanovic, Reis, Leo, Selçuk, Ngando, Castro, Gouffran, Ghilas, Demba Ba

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon (Serdar Aziz), Denayer, Nagatomo, Feghouli, Donk, Fernando, Rodrigues, Belhanda, Gomis

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM:

Kaynak: AjansHaber