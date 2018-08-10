Gözaltındaki Nuriye Gülmen serbest bırakıldı

Gözaltına alınan akademisyen Nuriye Gülmen, geceyi gözaltındaki geçirdikten sonra serbest bırakıldı.

Nuriye Gülmen, dün akşam saatlerinde kişisel Twitter hesabında şu mesajı paylaştı:



KAHROLSUN FAŞİZM ETİKETİYE



"Gözaltından çıktık. Hastaneye gidiyoruz. Bacağımı hareket ettiremiyorum. Bu haldeyken adliyede yerde sürüklediler. Mehmet'in kafası da dahil olmak üzere her yerine tekme attılar. İşkenceyle de irademizi teslim alamadılar. İşte bu yüzden ve mutlaka biz kazanacağız."





OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen Nuriye Gülmen, 324 gün açlık grevi yapmış, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla yargılandığı davada altı yıl üç ay hapis cezası almıştı. Daha sonra tahliye edilen Gülmen, OHAL Komisyonu tarafından işe iade edilmeyince açlık grevini sonlandırmıştı.

Kaynak: Ajanslar