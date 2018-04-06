Göz sulanması neden olur?

İnsan vücudunda ki en önemli organlardan birisi olan ve 5 duyu organı arasında yer alan göz insan için büyük bir öneme sahiptir. Peki gözde oluşan göz sulanması (göz yaşarması) neden olur ve tedavisi nasıl yapılır?

Göz sulanması (göz yaşarması) problemi herhangi bir hastalığın habercisi olabilir. Bu gibi sorunların nedenini öğrenmek ve erkenden hastalığı tespit etmek gelecekte sizi yaşayabileceğiniz problemlerden kurtaracaktır.

Göz sulanmasına sebep olan başlıca iki madde vardır. Bunlardan birisi üst solunum yollarında enfeksiyon olmasıdır. Bir diğer sebep ise alerjik nezle olarak maddelendiriliyor. Çoğunlukla bu iki maddeden dolayı oluşsa da farklı sebeplerin olduğu da akıllardan çıkarılmamalıdır.

Göz sulanmasının tıp dilindeki karşılığı epiforadır. Epiforanın birçok nedeni vardır ve belirtileri ortadan kaldırmak, tedavi etmek için birçok yol izlenebilir.

Vücutta B2 vitamini gibi bir takım vitamin eksiklikleri bile göz sulanmasının başlıca nedeni olabilmektedir. Göz sulanmasına sebep olacak etkenler arasında ilk olarak akla gün ışığına alerji, göz kapağında meydana gelen çizik ve yaralar, vitamin yetersizlikleri gelir. Ayrıca el ve ayakların soğuk olması, yorgunluk hissi ve sürekli uyku hali de bu duruma aittir. Bu belirtiler sizde varsa, gözlerinizin neden yaşardığı bellidir, en önemlisi ise; bununla nasıl mücadele edeceğinizdir.

LENS KULLANIYORSANIZ DİKKAT!

Göz sulanmasının ikinci nedeni, kontakt lensler olabilir. Lenslerin diyoptriye uymaması, sürekli kas gerginliğine neden olur. Lensleri takarken gözlerin aşırı yaşarması, gözün kornea tabakasının aşırı uyarılmış olması veya gözlerin lens saklama kabına olan alerjisi sulanmaya sebebiyet verebilir. Bunu kontrol etmek kolaydır. Birkaç gün lens kullanmayın ve durumda bir değişiklik olup olmadığını gözlemleyin. Unutmayın ki, yaz aylarında uçan toz ve polenler göze değerek tahriş etkisi yaratabilir.

GÖZ SULANMASI (GÖZ YAŞARMASI) NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Göz sulanması tedavisi de diğer hastalıklarda olduğu gibi doktorunuzun araştırmalarına göre size teşhis koymasının ardından yapılır. Doğumsal nazolakrimal duktus tıkanıklığı genellikle kendiliğinden geçen bir durumdur. Gözyaşı kesesine günde 4-5 defa bası yapılması tıkanıklığı tedavi edebilir. 1 yaş üstü çocuklarda tıkanıklık düzelmezse ameliyat gerekebilir.

Kaynak: AjansHaber