Görüşme için ABD'ye gidecek heyet belli oldu

ABD ile ön mutabakat çerçevesinde ABD'ye gidecek heyet belli oldu.

Washington ile ön mutabakat çerçevesinde ABD'ye gidecek heyet belli oldu.

ABD ile ön mutabakat sağlandı. 2 gün içinde bir heyet ABD'ye gidiyor. ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye, iyi niyetli bir şekilde görüşmeleri devam ettirirken, belli konularda ön mutabakat sağlandı.

Diplomatik diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesi hususundan karşılıklı memnuniyet dile getirildi.

Görüşmelerin yüz yüze görüşmelerle devam ettirilmesi kararı alındı. Bu çerçevede ön mutabakata varılan belli konularla ilgili detaylı görüşmelerde bulunmak ve süreci daha ileri taşımak için Ankara'dan bir heyetin bir iki gün içinde Washington DC'ye gideceği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar