Görme engelli daire başkanı makam aracı olarak bisiklet kullanıyor

Türkiye'de ilk kez Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Engelliler Dairesi'nin başkanı görme engelli Yusuf Çelebi, farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşamak amacıyla makam aracı olarak bisiklet kullanıyor.

Türkiye'de ilk kez Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Engelliler Dairesi'nin başkanı görme engelli Yusuf Çelebi "makam aracı" olarak bisiklet kullanıyor.Yaklaşık 4 yıl önce ilk kez Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Engelliler Dairesi'nin başkanı Yusuf Çelebi, hem sağlıklı yaşamak hem de farkındalık oluşturmak için makam aracı olarak bisikleti tercih etti.

'MAKAM BİSİKLETİ'

Her sabah takım elbisesiyle şoförünün kontrolündeki çift kişilik 'makam bisikleti'yle evinden ayrılan görme engelli Çelebi, 10 dakika süren bisiklet yolculuğunun ardından iş yerine ulaşıyor. Çelebi, kurum ziyaretlerinde de makam aracı olarak bisikleti kullanıp, hem spor yapıyor hem de araç trafiğinin yoğunluğundan kurtularak zamandan tasarruf sağlıyor.

Kaynak: Ajanslar