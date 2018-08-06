Görenler dehşete düştü: Şanlıurfa'da trafik dehşeti!

Şanlurfa'da, freninin boşaldığı öne sürülen kum yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, seyir halindeki 4 araca çarptıktan sonra yan yatarak durabildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sıkıştıkları araçlardan çevredekiler ile itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde, İpekyolu Mahallesi'ndeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 33 NTN 35 plakalı kum yüklü kamyonun, iddiaya göre, freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı yönden gelen 63 BC 543 plakalı kamyonet ile 48 V 1356, 34 PDE 87 ve 34 PR 284 plakalı otomobillere çarptıktan sonra bir süre yolda sürüklenip, yan yattı.

ÇEVREDEKİLER SEFERBER OLDU



Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredekiler, ekipler gelene kadar araçlarda sıkışanları çıkarmak için seferber oldu. Araçlarında sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kurtarıldı.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar