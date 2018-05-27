Google Maps artık ücretli oluyor!

Dünyanın en büyük harita servisi Google Maps ücretli oluyor. Google Maps'i yoğun olarak kullanan web siteleri artık ücrete tabi tutulacak. Kimlerin bu ücreti ödeyeceğine dair detaylar haberimizde.

Google Maps'e bağlantı verip hizmeti aktif bir şekilde kullanan web sitelerinin Google tarafından ücretlendirmeye tabi tutulacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

BBC'nin haberine göre 1 Ocak 2012 tarihden itibaren, Google Maps API hizmetine erişimde 25 bin harita gösterim sınırını aşan siteler, Google tarafından ücrete tabi tutulacak. Google'ın bu limit aşıldığında her 1000 görüntüleme için 4 dolar talep edeceği söylentiler arasında yer alıyor.



Bazı web siteleri, özellikle de seyahat şirketleri, Google Maps'i kullanarak müşterilerine belirli konumlar hakkında bilgiler sağlıyorlar.



Diğer bir bilgiye göre bu ücretlendirme, kullanıcıların sadece yüzde 0.35'ini etkileyecek. Google ise geliştiricilerin kullanım oranını değerlendirmek için zamana ihtiyaçları olduğunun farkında olduğunu açıklarken, Maps API'sının uzun dönemde devam edebilmesini sağlayabilmek için böyle bir yola başvurmaları gerektiğini savunuyor.



Kaynak: Ajanslar