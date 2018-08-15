'Google, Gobi Çölü'nde gizli bir askeri üssü ortaya çıkardı' iddiası

'Google, Gobi Çölü'nde gizli bir askeri üssü ortaya çıkardı' iddiası

Kuzey Çin'deki Gobi Çölü'nde bulunan yapı, terk edilmiş bir sanayi bölgesini anımsatsa da yakından bakıldığında yapının, tuhaf bir pist sistemine benzediği iddia edildi.



TERK EDİLMİŞ HAVA ÜSSÜ OLABİLECEĞİNİ DİLE GETİRDİ

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan kuzenler, bulunan yapının gizli bir uzay programında kullanılan terk edilmiş bir hava üssü olabileceğini dile getirdi.

Videoya Blake ve Brett tarafından eklenen koordinatlar sayesinde iddialara konu olan bölge Google Haritalar üzerinden görülebiliyor.





Kaynak: Ajanslar