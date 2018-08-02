Google'dan Android telefonlara çentik düzenlemesi

Google, kendi işletim sistemi olan Android'de çentik kullanımı konusunda bazı düzenlemeler getireceğini açıkladı.

Google, sahibi olduğu ve günümüzde akıllı telefonların büyük bir çoğunluğunda kullanılan Android işletim sisteminin en yeni sürümü olan Android B'de çentik kullanımına bazı sınırlamalar getirdi. Buna göre Android P'de sadece iki tane çentik kullanılabilecek. Bu kullanılan çentikler sadece üst ve alt kısımda olabilecek. Bunun dışında başka bir yer ve ikiden fazla çentik kullanımı mümkün olmayacak.

ANDROİD TELEFONLARA ÇENTİK DÜZENLEMESİ GETİRİYOR



Son yıllarda popüler hale gelen çentikler artık neredeyse endüstri standardı oldu. Essential Phone ile başlayan bu uygulama Apple'ın iPhone X modeli ile popüler hale geldi. Günümüzde Huawei, LG, Xiaomi, Honor gibi Android telefon üreticilerinin neredeyse tamamının çentikli modelleri bulunuyor. Adeta bir çılgınlık haline gelen çentik konusunda Google resmi bir adım attı. Bir açıklama yapan teknoloji devi, önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması beklenen Android P işletim sistemi ile çentik kullanım sayısının iki ile sınırlandırılacağını duyurdu. Bugüne kadar birden fazla çentik kullanan Android işletim sistemli bir akıllı telefon bulunmasa da Google bunun önlemini önceden almış oldu.

Kaynak: ajanslar