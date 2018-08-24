Gomis'ten Galatasaray'a duygusal veda mesajı!

Galatasaray'ın Al Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftara ve camiaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla veda etti.

Bafetimbi Gomis, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray taraftarına, takım arkadaşlarına, kulüp çalışanlarına ve teknik direktör Fatih Terim'e teşekkür etti.

GOMİS'İN VEDA MESAJI

Bafetimbi Gomis yaptığı paylaşımda "Bugün iki duyguyu beraber yaşıyorum. Yeni bir kulüp, yeni bir ülke keşfedeceğim için mutluyum ama bir taraftan da ikinci ülkemden ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Galatasaray bana gerçek futbol tutkusunu öğretti. Beni önemli hissettirdi ve ilk şampiyonluğumu yaşattı. Futbol büyük ve güzel bir şey. Burada yaşadığım aşkı bir daha yaşayamayacağımı biliyorum. Bana en zor anlarda bile hep destek olan, kulübüne aşık bu inanılmaz taraftarları asla unutmayacağım. Takım arkadaşlarım olmadan hiçbir şey başaramazdık. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekip çalışanlarına bana olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir büyük teşekkür de bana bir şampiyon gibi olmayı öğreten Fatih Terim'e. Benim yaşımda bunları öğrenebileceğimi düşünmezdim ama o bana aksini ispat etti. Türk halkına teşekkür ediyorum. Dünyanın en güzel ülkelerinden birine sahipsiniz. Gurur duyun, güçlü olun, bir olun. Galatasaray ailemin bilmesini isterim ki, insanın ailesini bırakması hiçbir zaman kolay değildir ama bazen hayat böyle. Daha önce düşünmediğimiz ama yapmamız gereken seçimler vardır. Bu kulüp için çok daha fazlasını vermek isterdim ama hayat başka bir şey istedi bizden... Sizleri asla unutmayacağım. Bu sadece bir bölümün sonu, hikayenin değil. Her zaman benim kalbimde olacaksınız. Sizi seviyorum" ifadelerine yer verdi.

GOL KRALI OLDU

Bafetimbi Gomis, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu gol kralı olarak tamamladı. Ligi 29 golle tamamlayan Gomis, en yakın rakibi Burak Yılmaz'ın 6 gol önünde gol krallığı unvanını elde etti.

EN ÇOK GOL ATAN YABANCI

Bafetimbi Gomis, geçen sezon Galatasaray forması altında kaydettiği gollerle lig tarihinde bir rekora imza attı. Süper Lig'de forma giydiği 33 maçta 29 kez ağları havalandırarak gol krallığına ulaşan Gomis, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını aldı. Daha önceki rekor, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe forması altında 28 gol kaydeden Brezilyalı Alex de Souza'ya aitti.

KARİYER REKORU KIRDI

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'daki performansıyla kariyer rekorunu kırdı. Futbol kariyerine Fransa'nın Saint-Etienne'de başlayan Gomis, Galatasaray'dan önce Olympique Lyon, Swensea City ve Marsilya'da forma giydi. Gomis, bu takımlarla toplamda 166 lig golüne imza attı. Galatasaray'da ligde 29 kez gol sevinci yaşayan Gomis, kariyerinin en golcü sezonunu da sarı-kırmızılılarda yaşadı.

Kaynak: Ajanslar