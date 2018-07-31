Gomis'in tavırlarının nedeni belli oldu!

Yaklaşık bir ay önce, aldığı ücrete zam yapılması talebiyle yönetime rest çeken Gomis'e,"Zam yok. Ayrılmak istiyorsan da tekliflere açığız" cevabı verilmişti.

Galatasaray'da Gomis krizi bitmek bilmiyor. Galatasaray'ın oynadığı hazırlık maçlarında isteksiz tavırlarıyla dikkat çeken Bafetimbi Gomis'in derdi belli oldu. Fransız golcü eski yönetimin verdiği zam sözünün yerine getirilmesini istiyor.

Yaklaşık bir ay önce, aldığı ücrete zam yapılması talebiyle yönetime rest çeken Gomis'e,"Zam yok. Ayrılmak istiyorsan da tekliflere açığız" cevabı verilmişti. Fransız futbolcu da menajerinden teklifleri değerlendirmesini istemişti.

Gomis için tek resmi teklif Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımından geldi. Al Riyadh gazetesinde yer alan habere göre; Al Hilal Gomis'e 10 milyon euro garanti para verecek.

Haberde, Al Hilal yöneticilerinin Galatasaraylı yetkililerle bir araya geldiği, Gomis'e 10 milyon euro ödemeyi kabul edip yüklü bir bonservis önerdiği bilgisi yer aldı.

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Fakat, Bafetimbi Gomis, "Avrupa dışında oynamayı düşünmüyorum. Bana 2018-2019 sezonu için iyileştirme sözü verildi. Bunu yerine getirin" cevabını verdi.

Yönetimin, Gomis konusunda son kararı teknik direktör Fatih Terim'e bıraktı.