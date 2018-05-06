Gomis'in gözyaşları!

Maç sonu sarı-kırmızılı taraftarların tribüne çağırdığı Fransız futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı.

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sezon attığı 27 golle Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan ve Galatasaray'ın bu sezonki başarısında aslan payının sahibi olan Gomis, 90. dakikada kaçırdığı penaltı atışından sonra büyük üzüntü yaşadı.

GOMİS PENALTI KAÇIRDI

Karışılaşma 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğünde giderken 90. dakikada sarı-kırmzılılar penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Gomis, meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında kritik bir penaltı atışından yaralanamayan Gomis bu hafta da Akhisar kaşısında penaltıyı kaçırdı.

Spor 06 Mayıs 2018 20:48 Akhisarspor-Galatasaray - CANLI SKORGalatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşı karşıya!

TARAFTAR YANINA ÇAĞIRDI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maç sonu Galatasaray taraftarı Gomis'e moral vermek için Fransız futbolcuyu tribünlere çağırdı. Yıldız futbolcu bu esnada gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: Ajanslar