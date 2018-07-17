Gomis'e sürpriz talip çıktı: İki takım arasında görüşmeler başladı!

Galatasaray'a Bafetimbi Gomis için sürpriz bir teklif geldi. Suudi Arabistan basıı Al Hilal Riyadh takımının golcü futbolcuya talip olduğunu ve iki takım arasında görüşmelerin başladığını yazdı.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Gomis için Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı. Galatasaray'ın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

BAFETİMBİ GOMİS'E TALİP ÇIKTI



Suudi Arabistan basını Al Hilal Riyadh'ın, Bafetimbi Gomis'e talip olduğunu yazdı. Galatasaray'ın golcü yıldızı için resmi temaslara geçildiğini yazan yabancı basın, görüşmelerin de başladığını kaydetti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Gomis için Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı. Sarı kırmızılı takıma resmi teklif yapan Suudi yöneticiler, pazarlık masasında fiyatı aşağıya çekmeye çalışıyor.

BAFETİMBİ GOMİS KİMDİR?

Bafétimbi Gomis 6 Ağustos 1985 tarihinde La Seyne-sur-Mer, Fransa'da dünyaya geldi. Futbola 2001 senesinde Saint-Étienne altyapısında başlayan Gomis, ilk profesyonel sözleşmesini de 2004 senesinde aynı takımla imzaladı.

Tecrübe kazanması için 2004-05 sezonunda Fransa'nın İkinci Lig ekiplerinden Troyes'e kiralandı. Sonraki sezon Saint-Étienne kadrosuna geri çağrılan Gomis, 2005-09 arasındaki sezonlarda takımıyla birlikte toplam 142 maçta şans buldu ve 40 gol atmayı başardı. 2009 senesinde Fransa'nın köklü kulüplerinden Olympique Lyon'a transfer oldu. 2009-2014 yılları arasında 178 maçta forma şansı bulan Gomis, 64 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Takımıyla birlikte 2011-12 sezonunda Fransa Kupasını ve 2012-2013 yıllarında olmak üzere iki kez Trophée des champions'u kazandı.

2014 senesinde İngiltere'nin önemli kulüplerinden Swansea City'e transfer olan tecrübeli forvet, 2016-17 sezonunda da Fransız ekip Marseille'ya kiralandı. 2017 senesinde de Süper Lig ekiplerinden, Türkiye'nin köklü kulüplerinden Galatasaray'a transfer olan Gomis, 2008 senesinden bu yana da Fransa Milli Takımı forması giymektedir.

Kaynak: Ajanslar