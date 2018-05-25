Gomis: "Türkiye inanılmaz bir ülke!"

Ülkemizin aday olduğu EURO 2024 organizasyonuna destek olan Bafetimbi Gomis "Turistler ve futbol taraftarları, Türkiye'de gerçekleşecek bu organizasyona katılmaktan mutluluk duyacaktır." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; Galatasaray'da forma giydiği 33 maçta 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan ve bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu kıran Bafetimbi Gomis, Türkiye'nin EURO 2024'ü başarıyla düzenleyecek kabiliyete sahip olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE İNSANLAR BİZE ÇOK SAYGILI"

Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına tam destek veren Fransız futbolcu, "Türkiye inanılmaz bir ülke ve burada çok keyif alarak yaşıyorum. Ailemle buraya iyi uyum sağladık. İnsanlar çok sıcakkanlı, misafirperver ve saygılılar." diye konuştu.

"HÜKÜMET TARAFINDAN İNANILMAZ BİR ÇALIŞMA VAR"

Türkiye'de Spor Toto Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan modern statlara değinen Gomis, "Hükümet tarafından gerçekleştirilen inanılmaz bir çalışma var. İyi altyapıya sahip muhteşem stadyumlar inşa edilmiş. EURO 2024 Türkiye'de yapılırsa stadyumların dolacağına eminim." ifadelerini kullandı.

"TURİSTLER BURAYA GELMEKTEN MUTLULUK DUYACAKTIR"

Türkiye'de düzenlenecek bir Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ilgili ön görülerini aktaran Bafetimbi Gomis, "Turistler ve futbol taraftarları, Türkiye'de gerçekleşecek bu organizasyona katılmaktan mutluluk duyacaktır. Türkiye'nin büyük bir organizasyonu düzenleyebilecek deneyim ve kabiliyeti var. Böylesi bir ambiyansı başka bir yerde göremezsiniz." şeklinde görüş belirtti.