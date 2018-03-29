Gomis, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu

Galatasaray Futbol Takımı'nın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda bulunan Aslantepe GS Store mağazasında basına kapalı düzenlenen imza gününde Gomis'in, taraftarlarla buluştuğu belirtildi.

Taraftarların Gomis'e ilgisinin yüksek olduğu, 1 saat olarak planlanan organizasyonun 2 saatten fazla sürdüğü, futbolcunun da bin 500'ün üzerinde lisanslı ürünü imzalayıp taraftarlarla fotoğraf çektirdiği aktarıldı.

Öte yandan, açıklamada, Gomis'in çocuklara ve tekerlekli sandalye ile imza gününe gelen taraftarlara özel ilgi gösterdiği ifade edildi.

KENDİMİZE GÜVENİYORUZ



Sarı-kırmızılı takımın yıldız oyuncusu Bafetimbi Gomis, Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü oynayacakları Trabzonspor maçının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Gomis, imza günü sırasında GSTV'ye yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarısında Trabzonspor'a deplasmanda yenildiklerini hatırlatarak, "Trabzon'daki maçta iyi bir sonuç alamamıştık. Kendimize güveniyoruz. Üç puan alacağız ve son 8 final maçını en iyi şekilde geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Golcü futbolcu, imza gününde kendisine olan ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, "Çok mutluyum. Onlar sezon boyunca bize inanılmaz sevgi gösteriyorlar ve bizi destekliyorlar. Bizler de onlara böyle bir organizasyonla yanıt vermek istedik." değerlendirmesinde bulundu.





