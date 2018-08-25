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25 Ağustos 2018 08:35 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2018 08:37

Gomis Fatih Terim'le vedalaştı

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, antrenmanı ziyaret ederek teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Gomis Fatih Terim'le vedalaştı

Gomis, Süper Lig'in 3. haftasında oynacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yapan Galatasaray'ı ziyaret etti.

VEDALAŞTI

Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Fatih Terim, teknik heyet, takım arkadaşları ve kulüp çalışanları ile vedalaştı.

Antrenmanın ardından saha içinde bir konuşma yapan Fransız oyuncu, eski takım arkadaşlarına başarılar diledi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Gomis


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