Gomis Fatih Terim'le vedalaştı

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, antrenmanı ziyaret ederek teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Gomis, Süper Lig'in 3. haftasında oynacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını yapan Galatasaray'ı ziyaret etti.

VEDALAŞTI

Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Fatih Terim, teknik heyet, takım arkadaşları ve kulüp çalışanları ile vedalaştı.

Antrenmanın ardından saha içinde bir konuşma yapan Fransız oyuncu, eski takım arkadaşlarına başarılar diledi.

Kaynak: Ajanslar