Gomis artık yok: Transfer oldu!

Galatasaray'da sezon başından beri süren Gomis krizi sona erdi. Zam istediği için yönetimle ters düşen golcü futbolcu 6 milyon euro karşılığında satıldı.

Galatasaray'da sezon başından beri süren Gomis krizi sona erdi. Zam istediği için yönetimle ters düşen golcü futbolcu 6 milyon euro karşılığında satıldı.

GALATASARAY 6, GOMİS 18 MİLYON EURO KAZANACAK

Galatasaray'da 29 gol atarak şampiyonluğun kilit ismi olan Gomis, geçtiğimiz yıl imza parasıyla birlikte yaklaşık olarak 6.4 milyon euro kazanmıştı. Bu sezon ise imza parası almayacağı için yıllık kazancı 3.5 milyon euroya düşecek olan Fransız forvet yönetimden zam talebinde bulunmuş ancak bu isteği geri çevrilmişti.

İstediği zammı alamayınca mutsuz görüntüsüyle dikkat çeken Gomis'in satılmasına Fatih Terim de onay verdi. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in 6 milyon euroluk teklifi kabul edildi ve transfer gerçekleşti. Suudi Arabistan'da transfer dönemi bugün biteceği için resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

Galatasaray takımda tutması halinde Gomis'e 2 yılda 6.7 milyon euro daha ödeyecekti. Öte yandan Gomis'in Al Hilal'le 3 yıl için 18 milyon euro karşılığında anlaştığı ifade ediliyor.

Kaynak: Ajanslar