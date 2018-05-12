Gomis, Alex'in rekorunu yakaladı!

Gomis, bu sezonki 28. golünü attı ve Alex de Souza'nın rekoruna ortak oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ederken Bafetimbi Gomis rekora ortak oldu.

ALEX'İ YAKALADI

Bafetimbi Gomis, Evkur Yeni Malatyaspor ağlarını havalandırarak Süper Lig'deki gol sayısını 28'e çıkardı. Fransız yıldız böylece Alex de Souza'yı yakaladı.

1 GOL DAHA ATARSA REKOR KIRACAK

Süper Lig'de Gomis ve Alex 28'er golle bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını paylaşıyor. Gomis, bir gol daha atarsa Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olacak.

Kaynak: Ajanslar