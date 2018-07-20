Gomis 6.5 milyon euroluk teklif için kararını verdi

Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'ın önde gelen kulüplerinden olan El Hilal Kulübü'nden gelen 6.5 milyon euroluk teklifi, "İstanbul'da mutluyum" diyerek reddetti.

Suudi Arabistan medyası 3 gün önce önemli bir iddia ortaya atmış ve Bafetimbi Gomis için ülkenin önde gelen kulüplerinden El Hilal’ın, Galatasaray ile transfer için görüşmelere başladığını duyurmuştu.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise iddialarla ilgili olarak “Kulübe hiçbir oyuncu için gelen resmi teklif yok” demişti.

Hürriyet'in haberine göre; bu konunun perde arkası ise şöyle;

6.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Portekizli teknik adam Jorge Jesus’un çalıştırdığı El Hilal Kulübü Gomis’e gerçekten talip oldu. Suud ekibi, Fransız golcüye Gomis’e yıllık 6.5 milyon Euro’dan 3 sezonluk kontrat teklifi yaptı.

GOMİS OLUMSUZ YANIT VERDİ

Bekleme sürecinde El Hilal Kulübü, Gomis’in menajeri Etienne Mendy ile temaslara devam etti. Galatasaray Kulübü ise bu tekliften haberdar olsa da kararı Gomis’e bıraktı. Fransız yıldız ise El Hilal’ın servet niteliğindeki teklifine teşekkür etti ancak olumsuz yanıt verdi.

''İSTANBUL'DA MUTLUYUM''

Galatasaray’da imza parası, primleri ve garanti ücretiyle yaklaşık 5 milyon Euro maliyeti olan tecrübeli oyuncu, ısrarla El Hilal’i reddederken ve “İstanbul’da mutluyum. Ailem Türkiye’de kalmak istiyor” diye konuştu.

Fransız futbolcu ayrıca Suudi Arabistan ekibine “Şampiyonlar Liginde forma giymek istiyorum. Orası kendimi göstermem için büyük bir fırsat” yanıtını verdi.

Kaynak: Ajanslar