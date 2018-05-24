Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasını istedi!

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasını istediğini söyledi.

Göksel Gümüşdağ, beIN Sports'ta önemli açıklamalar yaptı. Gümüşdağ, Emre Belözoğlu'nun takımdaki geleceği konusuna da değindi.

"OTURUP KONUŞACAĞIZ"

Başarılı bir sezon geçiren Başakşehir'in Süper Lig'i üçüncü sırada bitirmesinde önemli katkı yapan Emre Belözoğlu, 1 yıl daha futbol oynamak istiyor ancak Göksel Gümüşdağ, tecrübeli futbolcuyla aynı fikirde değil.

Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasını isteyen Gümüşdağ, "Emre'nin saha içinde ve dışında görmek istemediğimiz bazı davranışları bizi zaman zaman üzüyor. Seneye bu davranışların olup olmayacağını konuşup bir karar alacağız. Benim niyetim devam etmemesi yönünde ama kendisi ve hoca devam etmesini istiyor.'" dedi.

Kaynak: Ajanslar