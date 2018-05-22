Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Geçtiğimiz pazar günü Gökhan Kırdar’ın ağzından kan geldiği için apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ağzından kan geldiği, bunun üzerine apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Gökhan Kırdar'ın tedavisine Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

GÖKHAN KIRDAR KİMDİR?

1970'da Aydın'da doğan Kırdar, İzmir'de ortaöğrenimi tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nü kazandı ve İstanbul'da yaşamaya başladı. İlkokulu Aydın'da Güzelhisar İlkokulu'nda okudu. Orta okulda Yedieylül Ortaokulu'nda okudu. Ardından liseyi Aydın Lisesi'nde okuyan Gökhan Kırdar, buradan mezun olup Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünü kazandı. 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesin'de okuyan Kırdar buradan mezun olup ilk şarkısını çıkardı.

1997 yılında, kendi müzik şirketi Loopus'u kurdu. Türkiye'nin ilk elektronik müzik albümü ünvanını alan "Trip" albümünü, 1997'de Loopus Entertainment etiketiyle yayımladı.1999'daki Marmara depreminden sonra, depremzede çocuklar yararına Hasbro Intertoy'la ortaklaşa hazırlanan "Furby 3Doo" projesi, Loopus Entertainment etiketiyle aynı yıl yayımlandı. Bu çalışma, konuşabilen robot bir oyuncakla eşzamanlı üretilen ilk albüm olması açısından etkileyici bir fikir olarak ilgi gördü.

Müzikotek bu albümü 14 ülkede tanıttı. Aynı çalışma 2003 yılı başında albüm olarak da yayımlandı. Müziklerini yaptığı "Tekfur Sarayı ve İstanbul" belgeseli, 2002 İstanbul Belgesel Film Festivali'nde İzleyici Özel Ödülü'nü aldı. Aynı yıl "Aliya" belgeselinin müziklerini besteledi. Çalışma, Belgesel Yazarlar Birliği Yılın Belgeseli ödülünü kazandı. 2002 yılı içerisinde, "Fırsat/Crude" filminin müziklerini besteledi. Film başta Los Angeles Film Festivali En İyi Film ödülü olmak üzere, birçok festivalde ödül kazandı. Besteci, filmin müziklerini 2004'de "Keyf/Pleasure" albümünde bir araya getirdi. Albüm 2004 Eylül'ünde Yunanistan, Polonya ve Lübnan'da yayımlandı. Albümle aynı adı taşıyan "KeyfPleasure" şarkısı, EMI tarafından tüm dünyada piyasaya sürülen karma albümde de yer aldı.

2002'den bu yana "Kurtlar Vadisi" TV dizisinin müziklerini hazırlayan Kırdar, 2004'de "Kurtlar Vadisi" Vol.1 ve Vol.2 dizi soundtrack albümlerini yayımladı. 2004'de, Müzikotek aracılığıyla İngiliz Warner-Chappel müzik şirketiyle, yeni bir "library works" için anlaşma imzaladı. 2002'den itibaren film müziği ve televizyon projeleriyle büyük ilgi gören Kırdar, 2005 Ocak ayında, "Haziran Gecesi" dizisinin müziklerinin de yer aldığı "Yağmur" albümünü yayımladı. Sanatçı, Mart 2005' te vizyona giren sinema filmi "Anlat İstanbul" un müziklerini Kasım 2004' de tamamladı. Sanatçı halen "Kurtlar Vadisi", "Haziran Gecesi", "Yabancı Damat" isimli dizilerin müziklerini hazırladı.

Gökhan Kırdar, 2 Haziran 2005'te "Yabancı Damat" dizisinin müziklerinin yer aldığı "Üstüme Basıp Geçme" albümünü yayınladı. Albüm, Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde de yayınlanıyor.

Kaynak: ajanslar