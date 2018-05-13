Gökhan Gönül: "Saçma olacak ama..."

Beşiktaş'ın sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül, Osmanlıspor'u deplasmanda 3-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Gökhan Gönül, "Sadece top oynamayı, kazanmyı düşünüyoruz. İlk yarı iyi değildik ama ikinci yarı izleyenleri keyiflendirdiğimizi düşünüyoruz. Kaçırdığımız net fırsatlar da vardı." dedi.



Sözlerine devam eden Gökhan Gönül, "Sezonun özeti, girdiğimiz net fırsatları gole çevirememek. Ligin en az gol yiyen takımıyız. Belki saçma olacak ama yüzde 200 net fırsatları kaçırdık. Osmanlıspor karşısında da kaçırdık. Geçmiş geçmişte kalıyor. Bazen 'İnşallah bunları aramayız' diyoruz ama sezon sonu geldi, arıyoruz. Osmanlıspor'a da başarılar diliyorum, Allah herkesin yardımcısı oldu." diyerek sözlerini noktaladı.