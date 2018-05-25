Gökhan Esen yazdı: "Utangaç Ördek Yavrusunun Rüyası"

Esen: "Son dönemin idol oyuncularından biri de hiç kuşkusuz ki Mohamed Salah. Yaşadığı zor ve fakirçocukluk yılları, sadece futbolla beslenmesi ve sadece onunla yaşaması pek çok futbolcunun hikayesine benziyor aslında."

Sporcu olabilmek gerçekten zor. Çok ciddi öz disiplin, saatler süren çalışmalar, büyük fedakarlıklar ve

elbette yetenek istiyor. Ama bunların hiç biri bir bütün olduğunda dahi yetmiyor. Keşfedilmeyi

beklemek ya da sıranın geldiği anda keşfedilecek yeteneği ortaya çıkarabilmek lazım. Belki o şans

sadece bir defa yüze gülüyor, belki de gelmesi için günler, aylar hatta yıllar beklemek gerekiyor. Bazen

de bir felaket ya da bir kötü haber bu şansı yaratıyor, tıpkı Messi ailesinin tedavi görmek için

İspanya’ya taşınmaları ya da Mohamed Salah’ın futbolcu olduğu Mısır Ligi’nin iptal edilmesi gibi.

Pek çok spor dalında mükemmel olabilmek için çok erken yaşlarda spora başlanıyor. Kaldı ki jimnastik

gibi bazı çok özel dallarda ise erken yaşta başlamak zaten şart. Çünkü pek çok spor dalı için henüz

erken yaş sayılabilecek 25li yaşlarını jimnastikte görebilen uluslararası sporcu sayısı neredeyse yok

gibi. Genel olarak dünya şampiyonları jimnastikte 15-18li yaş gruplarından çıkıyor ki bu sporun

başlama yaşı da 3-4’lere kadar düşmüş durumda. Benzer örnekler futbolda da karşımıza çıkmaya

başladı. 10 yaşını yeni tamamlamış çocukları transfer eden büyük kulüplerin varlığı herkesin malumu.

Diğer taraftan hangi spor branşının yapıldığı farketmeksizin, bir sporcunun “sportif ömrü” ortalama

10 sene. Yani, iyi bir sporcu bu 10 sene içinde hayatını idame ettirecek gelire, popülariteye, şansa,

başarıya ulaşmak zorunda. Bu şansı yakalayanlar ise “idol sporcular” olarak karşımıza çıkıyor.

Son dönemin idol oyuncularından biri de hiç kuşkusuz ki Mohamed Salah. Yaşadığı zor ve fakir

çocukluk yılları, sadece futbolla beslenmesi ve sadece onunla yaşaması pek çok futbolcunun

hikayesine benziyor aslında. Onu farklı kılan İngiltere ve hatta Liverpool gibi kalıplaşmış doğruları ve

kült taraftarı olan bir takımda, kendi gerçeğiyle ve görünüşüyle sevilen bir oyuncu olmayı başarması.

Gol sonrası sevinci ise şimdiden Anfield’da, o muhteşem statta, çoktan bir fenomene dönüştü bile.

Kariyerinin dönüm noktası yaşanan stat faciası nedeniyle iptal olan Mısır Ligi. Mısır sonrası önce

Basel’de 79 maçta attığı 20 gol, arkasından başarısız sayılabilecek 2 yıllık bir Chelsea kariyeri. Sadece

10 maçı ilk 11’de oynayabildiği ve yalnızca 2 gol atabildiği bu tecrübenin kazandırdıkları

kaybettirdiklerinden elbette fazla onun için. 21 yaşında geldiği Chelsea’den, önce Fiorentina’ya ve

sonrasında ilk patlamasını yapacağı Roma’ya geçiş. Muazzam Roma günleri. 83 maç, neredeyse

tamamı ilk 11. 53 gole direkt katkı. O nedenle olsa gerek, Roma sonrasında transfer olduğu Liverpool

formasıyla 2 gol atıp 2 asist yaptığı Roma maçlarında sınırlı sevinç gösterisi, demek ki onun için saygı

böyle bir şey. Ve muhteşem Liverpool sezonu. 2017-2018 sezonunda şu ana kadar 48’i ilk 11, 51 maç.

44 gol 14 asist ile maç başı 1 ortalamanın üzeri. Sadece 1 sarı kart ve o da son haftalarda. Ve

neticede, önce Afrika’da sonrasında ise İngiltere’de yılın futbolcusu, Ballon Do’r’un ise en büyük

adayı.

Hakkında sayılabilecek daha pek çok övgü olan Salah, yeteneğiyle, yaptıklarıyla, elbette bu başarıları

sonuna kadar haketti. Ama Gareth Bale’in bir röportajında dediği gibi insanları etkilemek için hep çok

çalışmak zorunda. Üstelik Salah 10 yıla sıkışacak kariyerinin tam da ortasında ve en tepe noktasına da

çok yakında. Hep bu seviyede kalabilmek için Gareth Bale’e kulak vermeli. Diyor ki Bale; “Real

Madrid’e ilk transfer olduğumda etrafımı etkilemek için antrenmanlara 1 saat önce gelmeye karar

verip, uygulama geçmiştim. İlk erken geldiğim gün, erken geldiğimi kime gösterebilirim diye etrafı

süzerken, bir de baktım Christiano Ronaldo çoktan antrenmana başlamıştı bile!”

İşte o Ronaldo’yla, diğer gerçek bir fenomenle, efsaneyle, karşılaştırılmasına sayılı saatler kaldı.

Bakalım Salah, Ronaldo’yu geçip, Liverpool’u kulüpler düzeyinde Avrupa’nın en büyük kupasının

şampiyonluğa taşıyabilecek mi? Ötesi dünya kupasında Mısır’la neler yapacak? Bu soruların yanıtlarını

çok kısa süre içerisinde alıyor olacağız. Yüzlerine alıştığımız Ronaldo ve Messi’ye karşı belki de sahip

olduğu en büyük avantaj, pek çok İngiliz ve Mısır taraftarıyla birlikte dünyada bunu başarmasını

isteyecek onlarca gönül kazanması oldu. İngiliz gazetelerinin yazdığı gibi, yılın futbol adamı ama aynı

zamanda utangacı Salah. Bakalım bu utangaç ördek yavrusu önündeki idolleri aşıp mutlu sona

ulaşabilecek mi? Bakalım rüyası gerçek olabilecek mi?

Spor 12 Mayıs 2018 16:32 Gökhan Esen yazdı: "İki Bin Yirmi Dört!"Esen: "Son yıllarda yapılan stat yatırımlarının, ülke futboluna bir artı katacağı muhakkak. Seyirciyi stadaçekebilmek, yeni ve modern yapılar sayesinde eskisine nazaran çok daha kolay elbette..."

Kaynak: AjansHaber