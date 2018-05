Gökhan Esen yazdı: "İki Bin Yirmi Dört!"

Futbolda bir şampiyona ev sahipliği için ilk kez bu kadar iddialıyız. Çünkü maketlerden değil, gerçekler

üzerinden sunum yaptık. Hatta ilk kez bir şampiyona adaylarından birinin tüm statları bitmiş ve aktif

halde kullanılır durumda. Müthiş bir sloganımız var. Muhtemeldir ki en devlet destekli adaylık da

ülkemize ait. O zaman şampiyonanın bize gelmesi için hiçbir eksiğimiz yok. Gerçekten öyle mi?

Son yıllarda yapılan stat yatırımlarının, ülke futboluna bir artı katacağı muhakkak. Seyirciyi stada

çekebilmek, yeni ve modern yapılar sayesinde eskisine nazaran çok daha kolay elbette. Ancak kültürel

beklenti ya da gerçek sporseverlik hala ama hala bize çok uzak. Önemli olan taraftarı olduğumuz

takımın kazanması! Nasıl kazandığıyla kimse ilgilenmiyor. Bir taç atışına dahi yapılan itirazlar, hileli gol

atma teşebbüsleri, hakemi aldatma, rakip arkadaşını haksız oyundan attırma çabaları ve üstelik

bunun taraftarca da kabul görmesi, ülkemiz sporseverlerinin (!) spora bakış açısının sonuçları aslında.

Kabul edelim ki bizler spor sevmiyoruz. Sadece kazananı ve o da kendi takımımızsa seviyoruz.

Lehimize yapılan hatalarda sesimiz çıkmaz ve “Hatadır, herkes yapar” derken, aleyhte olduğunda

“Bilirsiniz hakem hakkında hiç konuşmam ama bizi doğradı (!) (ne demekse) bugün” diye başlayan

onlarca cümle kuruyoruz. Yani sporsever değil “Sonuçsever”’iz. Bu yüzdendir ki modernleşen o

statlarda eski anlayışla yer alıyoruz. Sahaya bir şeyler atmaya devam ediyoruz. Meşale yakmanın keyif

getirdiğini düşünüyoruz. Kendi koltuğumuzda oturmuyor, ayağa kalkmayanı stattan kovuyoruz. Yarım

kalan maçlarımız var, hem de en üst lig düzeyinde. Üstelik bu maçın yarım kalma nedeni; sahaya

atılan ve bireylere isabet eden cisimlerken, taraflardan biri “Evet cisim atıldı ama kanamadı ki,

kanamadı ki” diye cisim atılma cüretine sessiz kalıyor, diğer taraf ise “Kanadı, vallahi kanadı, billahi

kanadı, kanadı ki 5 dikiş attık” diyebiliyor. Yani bu olayda bile sebepleri tartışmıyor, sonuçseviyoruz!

Öte yandan ülkemizin en popüler futbolcularından olan, Avrupa’da bir Türk’e ait en pahalı transferi

yapan, Avrupa’nın en büyük 5 kulübünden birinde oynamış, geçirdiği 2 sezonda 33’ü ilk 11 toplamda

55 maça çıkmış, 15 gol 10 asist yapma başarısını gösteren ve hala o takımın bir oyuncusu olan

Arda’nın, müsabaka hakemlerine karşı yaptıkları, başta İspanya’da olmak üzere Avrupa’da her medya

organında yer alıyor.

Elbette felaket yaygaracılığı yapmaya gerek yok. Bunlar temizlenebilir, üstesinden gelinebilir konular.

Ancak 2024 yolunda, ilk kez bu kadar ciddi adayken, başta Devletimiz sonrasında tüm spor camiası bu

adaylığa tam destek verirken, yaşadığımız bu olaylar çorbanın içine düşen sinek misali ister istemez

oy kullanacak üyelerin midesini bulandırmaya yetecektir. Uluslararası platformlarda yaşadığımız pek

çok haksızlığı da düşünürsek, bu olaylar gerçekten aleyhimize kullanılabilir.

Futbolu bu kadar seven ve futbola bu kadar yatırım yapılan ülkemizin; uluslararası platformda

yaşanan olumsuzluklarla değil, marka kimliğiyle, sporseverliğiyle, sporcu yetiştirmesiyle ve elbette

kalıcı başarılarıyla ön plana çıkması için önce futbol kültürümüzü geliştirmemiz esas olmalıdır. Yani

sonuç değil spor sevmeye başlamalıyız. Rakibi düşman değil, yarışmanın bir unsuru olarak görmeli,

alkışlayabilmeliyiz. Mutlaka ama mutlaka dürüst oyunu ilke edinmeliyiz. Taraftar olarak da bunları

alkışlamalıyız. İşte o zaman çok istediğimiz ve bunun için çok çaba harcadığımız 2024 Avrupa Futbol

Şampiyonası gibi tüm şampiyonaların düzenleme hakkı için biz istemesek bile ismimiz en büyük

adaylarından biri olarak geçer. İşte o zaman yapılan yatırımlar boşa gitmemiş olur. Ve işte o zaman

Tıpkı Peter Kenyon’un (Jose Maurinho ile Chelsea efsanesini yaratan yönetici) dediği gibi; “Futbolda

Avrupa’nın 4. büyük ligi” olabiliriz.



Meraklısına not: Ülkemiz spor gündemi futbol odaklı devam ederken, son 1,5 ay içerisinde takım

sporlarında basketbolda; 1’i kadınlarda, 1’i erkeklerde 2, voleybolda; biri voleybolun en büyük kupası

olan ikisi de kadınlarda toplamda 4 Avrupa Kupası daha kazandık. Erkeklerde basketbolun en büyük

kupasında bir 4lü final daha oynayacağız. Üstelik yine bu süreçte basketbol ve voleybolda 2

ikinciliğimiz ve 1 dördüncülüğümüz oldu. Ancak ülkemiz spor gündemi hala açıklanan 16 maçlık ceza!

Ne diyelim, kel başa şimşir tarak..

