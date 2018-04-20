God of War oyunu, 20 Nisan 2018 tarihinde çıkıyor

Santa Monica Studios'un efsanevi aksiyon ve macera oyunu God of War, yeni hikayesi ile 20 Nisan 2018 tarihinde oyunseverlerle buluşacak. Heyecanla beklenen oyunun ön siparişi ise Şubat ayında başlayacak.

Değişim geçiren ve eski hikayeye göre daha farklı bir karakter olarak karşımıza çıkacak olan Kratos, yeni kurguda oğlu Atreus uğruna geçmişteki hatalarını telafi etmek ve daha iyi bir adam olmak için çabalıyor. Artık Kratos’un bir olgunlaşma döneminde olduğu ve şiddet üzerine derin bir yolculuğa çıktığı görülüyor. Canavarlar, ejderhalar ve tanrılarla dolu bir dünyada kaos içindeyken, geleceği korumak için geçmişle hesaplaşan bu yarı tanrı, zorlu macerası boyunca oyunseverlerin yardımını bekliyor.

God of War serisinin yeni oyunu Şubat ayında teknoloji marketlerde ve PlayStation Store’da ön siparişe açılacak ve 20 Nisan 2018 tarihinde ise piyasaya çıkacak. Türkçe alt yazı seçeneği ile oyunseverlere sunulacak oyunun özel ve koleksiyoncu sürümleri de lansman tarihi ile birlikte ilgili mağazalarda satışa sunulacak.

Oyunun yeni çıkan trailer’ı