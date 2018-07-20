Göçük altında kalan iki işçinin de cansız bedenine ulaşıldı

Muğla'da Yatağan Termik Santrali'nde kömür bandının çökmesiyle göçük altında kalan iki işçi den birinin daha cesedine ulaşıldı.

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu içeride kalan ikinci işçinin de cansız bedenleri bulundu.

2 İŞÇİNİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ Basın Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Yurtseven, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün sabah kömür bant sisteminin çökmesi nedeniyle mahsur kalan ikinci işçinin de cesedine ulaştıklarını ifade etti.

Yurtseven, 24 saat süren çalışmalar neticesinde işçi Sezgin Kılıç'ın cesedinin arama kurtarma ekiplerince çıkarılarak, ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi morguna götürüldüğünü kaydetti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinde bekleyen yakınları Kılıç'ın cesedinin bulunduğu haberi üzerine sinir krizleri geçirdi.

Cenazelerin arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Denizli ve Antalya'dan gönderilen iki arama kurtarma köpeğinin tepki verdiği yerde bulunduğu öğrenildi.

Güncel 19 Temmuz 2018 10:50 Yatağan Termik Santrali'nde göçük: Yaralılar varMuğla Valisi Esengül Civelek tarafından yapılan açıklamaya göre Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sistemi çöktü. Bu olay sonucu 9 kişi yaralanırken içerde kalan 2 kişinin kurtarma çalışmalarının sürdüğünü biliniyor.

ÇELİK BANTLAR ÇÖKTÜ

Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazanları besleyen çelik bantların parçalanarak çöktüğü görülüyor.

Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminde dün göçük meydana gelmiş, 9 işçi yaralı olarak kurtarılmış, içeride kalan 2 işçiye ulaşılması için arama kurtarma ekipleri çalışma başlatmıştı.

İşçilerden Seray Şimşek'in cesedine dün gece geç saatlerde ulaşılmıştı.

Kaynak: Ajanslar