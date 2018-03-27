Giresunspor kalan maçları kazanmak istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'un teknik direktörü Metin Diyadin, "Play-off artık zor, 6'da 6 yapmamız lazım" dedi.

Diyadin, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenman sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında beklentilerin altında kalınması nedeniyle motivasyon olarak düşüş yaşadıklarını söyledi.

Yeniden ayağa kalkmaları gerektiğini belirten Diyadin, "Bu hafta da Altınordu ile karşılaşacağız. Altınordu diri bir takım, kontratağı özellikle iyi oynuyorlar. Bizim adımıza zorlu olacak. Kendi evimizde kazanmak istiyoruz, coşku ile oynamamız gerekiyor, inşallah da beklediğimiz gibi olur." diye konuştu.

Play-off'un kendileri için artık zorlaştığını vurgulayan Diyadin, şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarıyı 4'üncü bitirdik, sonra biz ayrıldık, tekrar geldiğimizde 12'nci sıradaydı takım. Kaldı ki bununla beraber üst sıra takımları da kazanıyor, yenilgi bekliyorsun ama o da olmadı. Play-off artık zor, 6'da 6 yapmamız lazım. Maalesef ikinci yarıda ciddi anlamda bir türbülans geçirdik."

Ligdeki sıralamada, bulunmaları gereken konumda olmadıklarını dile getiren Diyadin, "Enteresan maç sonuçları oldu, son dakikada giden maçlar vardı. Yukarıda olmayı düşünüyorduk. Sahada kazanma gücümüz var, bundan sonrası için maç kazanmamız lazım, kazanarak beklememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Akın Çorap Giresunspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 31 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.