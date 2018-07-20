Giresun'dan acı haber: 1 asker şehit

Giresun'un Doğankent ilçesi kırsalında, PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Bu operasyonda birlikteki bir asker, iddiaya göre ormanlık alan içerisinde terörist sanılarak zırhlı araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralanması sonucu hastanede şehit oldu.

Giresun'un Doğankent ilçesi kırsalında, PKK'ya yönelik operasyon yürüten birlikteki bir asker, iddiaya göre ormanlık alan içerisinde terörist sanılarak zırhlı araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan asker şehit oldu.

ŞEHİT OLDU

Olay gece saatlerinde Doğankent ilçe kırsalında meydana geldi. Terör örgütü PKK'ya yönelik arama tarama faaliyeti yürüten Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı birlikteki bir asker, iddiaya göre tuvalet ihtiyacı için ormanlık alana gitti. Bu sırada askeri birliğin güvenliğini sağlayan kobra tipi zırhlı araçtaki askerler ormanlık alanda hareketlilik fark etti, bölgeyi ateş altına aldı. Olayda ormanlık alana giden asker isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayın fark edilmesi üzerine hastaneye kaldırılan asker kurtarılamayarak şehit oldu.

Kaynak: Ajanslar