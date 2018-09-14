Giresun’da öldürülen teröristin kimliği belli oldu

Giresun'da etkisiz hale getirilen teröristin, 2008 yılında Aktütün Karakolu’na düzenlenen saldırıda aktif rol alan ‘Çiyager’ kod adlı Serdar Bekmez olduğu öğrenildi.

Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri önceki gün, Yağlıdere ilçesi Güllüce köyü kırsalındaki bir kasaptan çaldıkları kuzu etini ormanlık alanda pişiren 3 teröristin fark edilmesi üzerine bölgeye operasyon düzenlemişti.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Operasyonda bir terörist ölü olarak ele geçirilirken, 2 terörist için ormanlık alandan sisten de faydalanarak kaçmıştı. Kaçan teröristlere yönelik bölgede operasyonlar sürerken, öldürülen teröristin de kimliği belirlendi.

Giresun Grup Sorumlusu olduğu belirtilen ‘Çiyager’ kod adlı Serdar Bekmez’in daha önce Tunceli Nazimiye’de ve 2008 yılında Aktütün Karakolu’na düzenlenen saldırıda aktif rol aldığı kaydedildi.

ÜZERİNDEN ÇIKAN HAFIZA KARTLARI İNCELEMEYE ALINDI



Bekmez’in üzerinden çıkan USB bellek ve SD kart incelemeye alınırken, Giresun’daki diğer 6 teröristin kimlikleri de belirlendi.

Bu teröristlerin kış üstlenmesi için Tunceli’nden bölgeye geldikleri ve 2’sinin başlarına 300’er bin TL ödül konulan gri listede yer aldığı öğrenildi.

İnsansız hava araçlarının da desteğiyle arama tarama faaliyetleri bölgede sürerken, grupta yer alan ‘Agir’ kod adlı İranlı terörist bölgeyi en iyi bilen teröristler arasında yer alıyor.

Daha önce öldürülen Türk Tarık ve Doğan Serhat’ın faaliyet alanlarını iyi bilen İranlı teröristin yanı sıra ‘Akif’ kod adlı Şahin Önen, ‘Bahoz Ahmet’ kod adlı terörist, ‘Rezzan’ kod adlı Gürkan Düz, ile başlarına 300’er bin TL ödül konulan ve gri listede yer alan ‘Mahsum’ kod adlı Mehmet Fatih Demir ile ‘Rızgar’ kod adlı Abdülkerim Avras bulunuyor.

Kaynak: Ajanslar