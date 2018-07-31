Giresun'da LPG tankeri kaza yaptı

Giresun'un Espiye ilçesi'nde bir LPG yüklü tanker duvara çarparak kaza yaptı. Bu olay sonucu Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldı.

Giresun'da LPG yüklü tankerin kaza yapması sonucu Karadeniz sahil yolu trafiğe kapandı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ



Edinilen bilgiye göre, GiresunTrabzon istikametinde seyreden Adem Günday yönetimindeki 53 AE 788 plakalı LPG yüklü tanker, Espiye ilçesi Sakarya köyü Arıdurak Tüneli çıkışında kaza yaptı. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tankerde gaz kaçağı meydana geldiğinden dolayı patlama riskine karşı Karadeniz sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

YOL TRAFİĞE KAPALI

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tankere köpüklü su sıkarak müdahale ediyor. Yol yaklaşık 1 saattir trafiğe kapalı tutulurken yolun açılması için gazın bitmesi bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar