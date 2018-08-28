Giresun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobil ile panelvan tipi araç çarpıştı. Bu kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Giresun'da, Görele'den İstanbul'a giden aileyi taşıyan otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Bulancak iskele mevkisinde yabancı plakalı panelvan tipi araçla çarpıştı.

12 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobildeki Yeşim Güldalı (29) ile kayınpederi Sami Güldalı (58) öldü, kimlikleri henüz öğrenilemeyen yetişkin ve çocuklardan oluşan 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Ajanslar