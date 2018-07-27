Giresun'da asansör düştü: 2 işçi hayatını kaybetti

Giresun'da inşaat halindeki bir binada asansör düştü. Bu olay sonucunda iki işçi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Giresun'da düşen asansördeki iki işçi hayatını kaybetti.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavaklar Mahallesi Yüzbaşısuyu Caddesi'nde inşaat halindeki binanın asansörü, içinde iki işçinin bulunduğu esnada henüz belirlenemeyen nedenle dördüncü kattan zemine düştü.

Asansörde bulunan işçiler Halil Demir (56) ve Şükrü Kaya (57), olay yerinde hayatını kaybetti.

Demir ve Kaya'nın cansız bedenleri, otopsi için Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Ajanslar