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12 Eylül 2018 16:53 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2018 16:56

Giresun'da 1 PKK'lı terörist öldürüldü

Karadeniz’de güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütü PKK unsurlarına yönelik operasyonları devam ederken, operasyonlarda 1 teröristin öldürüldüğü öğrenildi.

Giresun'da 1 PKK'lı terörist öldürüldü

Bölgede görev yapan JOPER Timleri’nin Karadeniz’e sızmaya çalışan PKK mensuplarına yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında Yağlıdere’nin Güllüce köyü kırsalında sıcak temas sağlandı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: GiresunPKK


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