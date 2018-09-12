Giresun'da 1 PKK'lı terörist öldürüldü
Karadeniz’de güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütü PKK unsurlarına yönelik operasyonları devam ederken, operasyonlarda 1 teröristin öldürüldüğü öğrenildi.
Bölgede görev yapan JOPER Timleri’nin Karadeniz’e sızmaya çalışan PKK mensuplarına yönelik sürdürdüğü operasyonlar kapsamında Yağlıdere’nin Güllüce köyü kırsalında sıcak temas sağlandı.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: Ajanslar