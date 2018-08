Gidiş dönüş uçak biletlerinde panik: Biletleriniz iptal olabilir

Sıralı olarak ortak rezervasyon yaptığınız gidiş-dönüş uçak biletlerinizin birini iptal etmek diğer bileti nasıl etkiliyor?

Bugünün en katı hava yolu kurallarından biri, ortak rezervasyon ile aldığınız gidiş-dönüş uçak biletinin gidiş ayağını iptal ederseniz, havayolu şirketinin bu biletin güzergâhında kalan tüm uçuşları iptal edeceği acı gerçeği.

GİDİŞ BİLETİNİ İPTAL EDERSEN, DÖNÜŞÜN DE YALAN OLUR



Diyelim ki, şehir merkezinden başka bir şehre gidiş-dönüş biletiniz var. Uçak biletinizi gidiş dönüş olarak sıralı olarak(bağlantılı) aldınız, ödediniz. Bu şehirler ister iç hatlarda, ister dış hatlarda olsun;. Beklenmeyen bir durum oldu; mesela sınav ertelendi bir gün daha kalacaksın, arkadaşın ‘’Seni giderken ben götürürüm’’ dedi, onunla gittin. Gideceğiniz yere daha erken veya farklı bir güzergâh üzerinden ulaşmak zorunda kaldın. Yani ilk uçuşu atladın ve eve dönebilmek için hala biletini geri dönüş kısmını kullanabileceğini düşünüyorsun değil mi? Düşünme; O bilet de tost oldu…



NASIL YANİ...



Şöyle ki; Havayolu şirketlerinin uçak bileti ücretlendirme kuralları gereği online olarak 'aynı zamanda, aynı sepete eklediğiniz' gidiş ve dönüş biletleri, ayrı ayrı alınmasındansa daha karlı ve kampanyalı fiyatlarla satılıyor. Fakat bu biletlerin bilmeniz gereken çok önemli bir kuralı var: Dönüş biletinin iptali!



Aslında bilmen gereken durum basit ve net: A'dan B'ye gitmek için aldığın uçak biletini iptal edersen, B'den A'ya olan dönüş biletin de iptal edilir. İptal işlemlerinde işlem bedeli, koltuk bedeli derken, ödediğiniz ücretin bir kısmının yanması dışında dönüş biletinizi kaybedeceğiniz gerçeğini unutmayın.



AYRI AYRI REZERVE ET, O ZAMAN PROBLEM OLMAZ



Gidiş-dönüş güzergâhınız iki ayrı ayrı rezerve edilmişse, tek yön biletiniz varsa, ilk seyahatinizi atlarsanız, dönüş yolculuğuna bir şey olmaz. Fakat bağlantılı olarak rezervasyon yapıp ödediğiniz biletin birinin iptali demek, diğerini de ateşe atıyor demek oluyor. Bu yüzden, eğer seçiminiz varsa ve biraz esneklik istiyorsanız, çok sayıda uçuşu, rezervasyonun yapılmaması için ayrı rezervasyonlarda düzenleyebilirsiniz. Aynı şekilde biletlerin sadece dönüş kısmını iptal etmek istediğinizde, gidiş biletiniz sapa sağlam durur.



ESNEK UÇUŞ ALIRSANIZ ÇAĞRI MERKEZİYLE KAVGA ETMEZSİNİZ



Bazı “Esnek” biletlerde vergiler hariç iade alabiliyor ya da az bir miktar ödeme yaparak iptal ve değişiklik işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu önemli bir konu, mutlaka bilet alırken başınıza gelebilecek her ihtimali değerlendirin. Herhangi bir iptal, iade ve kaçırdığınız uçak için uygulanan kuralların havayolu firmalarına ve biletinizin ait olduğu uçuş sınıfına göre değişiklik gösterdiğini belirtelim. Her havayolunun kendi bilet ücretlendirme kural ve politikaları var. Yani kısaca demem o ki, sorunu önlemenin en iyi yolu, iki farklı havayolunda ayrı bilet rezervasyonu yapmak.

Kaynak: ajanslar