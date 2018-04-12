Gıdaların taze kalması için püf noktalar

Son Dakika!
- Rusya uyardı!- 16:18
- Erdoğan Putin'le görüştü- 16:16
- Merkel, Trump'ı kızdıracak!- 14:49
- TSK'dan Yunanlıların yalanına jet açıklama!- 14:24
- PKK'nın kırmızı listedeki bir adamı daha etkisiz halde!- 14:23
- Macron'dan flaş Suriye açıklaması! Kanıtımız var- 14:05
- Trump'ın kafası karışık! "Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de"- 13:34
- Ege'de Yunan savaş jeti düştü- 13:33
- "Bizi döviz kuru ile terbiye edemezsiniz"- 13:17
- Erdoğan Putin'le görüşecek- 13:01
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
DİĞER GALERİLER
- Dünyanın en büyük canlı lale halısından enfes görüntüler!
- UZMANLARDAN UYARI GELDİ…YARIN ÇOK KÖTÜ BİR GÜN OLACAK…
- İsrail zulmüne el yapımı maske!
- Suudların ilk moda haftası!
- Yarış bitti! Sezonun kaybeden yapımları belli oldu
- Erdoğan, Soylu ve beraberindeki heyeti Külliye'de kabul etti
- Hep mazlumun yanında: Ronaldo
- İyi ki varsınız!
- Kaportacıya götürmek yerine ezikleri kendisi onardı!
- DEFNE JOY FOSTER’İN OĞLU DELİKANLI OLDU!
- İdlip'de patlama
- Ülkelerin en korkutucu özel birlikleri
- Büyük sır yıllar sonra ortaya çıktı
- Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü yayınlanmayacak mı?
- Diyarbakır'da Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı düzenlenen ayinle kutladı
- Bodrum'da çöplük yangını!
- Antalya portakal çiçeği festivali
- Çocukluğumuzdan beri duyduğumuz uydurma bilgiler
- Radyasyon testi! En az ve en fazla radyasyon hangi telefonda?
- Diyarbakır'daki terör operasyonun bilinmeyenleri
- Artık pilavı ısıtmak zehirlenme tehdidi demek!
- Kahve'nin 40 yıllık hatırı kadar yararı var
- Bursa'da ''Diriliş'' izdihamı
- İstanbul Boğazı'ndaki kazanın ilk görüntüleri geldi!
- Başbakan Yıldırım Moğolistan'da koluna kartal aldı
- Katilin yüz ifadesi adeta kan donduran ilk ifadesinin resmi!
- Sosyal medyanın en ünlü 'Katil kim?' bulmacaları
- Orgeneral Akar, İzmir'de
- Diriliş Ertuğrul Nasıl Bitecek? Diriliş’in Finalinde Neler Olacak?
- Kahraman komandolar, vatan savunması için hazır kıta bekliyor
- Yaşamak için en ucuz şehirler listesinde Türkiye de var! İşte o liste..
- Karadeniz'de büyük operasyon başladı
- Hastane yangınında itfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi
- Hadislerle, ayetlerle en güzel resimli cuma mesajları
- Taksim ilk yardım hastanesi cayır cayır yanıyor!
- Taksim'deki hastane yangını şehrin birçok yerinden görüntülendi
- İnternetin en üzgün fenomeni
- Bütçenize en uygun sıfır otomobil fiyatları!
- Sanatçılardan Kılıçdaroğlu’nun hakaretlerine büyük tepki
- Sahil Güvenlik ve Jandarmanın göz bebeği ilk kez görüntülendi