Gıdada hile yapanlar artık hapisle cezalandırılacak

Gaziantep 4. Asliye Ceza Mahkemesi, ayçiçeği yağında hile yapanlar için hapis cezası kararı aldı. Gıdada hile yapanlar artık hapisle cezasıyla cezalandırılabilecek.

Hapis cezası ertelense de sahte gıda konusunda 1 yıldan fazla cezayla en uzun hapis cezası verilmiş oldu. Mahkeme, yağa koyulan katkı maddesinin alerjik tepkilere yol açabileceğine dikkat çekti.

Gaziantep Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün suç duyurusu üzerine açılan davada, 3 Mart 2015 tarihinde yapılan denetim sırasında, Gaziantepli bir firmanın ürettiği ayçiçeği yağından alınan numunenin Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmadığının ortaya çıkmasının ardından, İl Müdürlüğü ve BYSD, “kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş ve değiştirilmiş gıda bulunma” suçunun işlendiğini belirterek, mahkemeye başvurdu.

ALERJİK HASSASİYETLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Mahkeme bilirkişi görevlendirdi. Değerlendirmede, ayçiçeği yağının içinde soya yağının bulunduğuna dikkat çekildi. Raporda, şu tespitlere yer verildi: “Üretici, içerisinde alerjen bulunan ürünü ilgili yönetmelik uyarınca etiketinde göstermeli ve tüketici bilgilendirilmelidir. Dolayısıyla soya fasulyesi ve ürünleri, süt ve ürünleri, yumurta, yer fıstığı gibi ürünleri alerjik hassasiyetler gösterenler tüketiciler için sağlık riskleri oluşturabilir.”

Kaynak: Ajanslar